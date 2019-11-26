Общественные организации и производители кресел-колясок вошли в эксперимент по их маркировке

Рабочая группа совместно с экспертами Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), назначенного оператором маркировки и прослеживаемости товаров на российском рынке, разработала проект методических рекомендаций для проведения добровольного эксперимента по маркировке кресел-колясок.

«Эксперимент стартовал 1 сентября 2019 года, проектно-экспертная группа уже активно поработала. Состоялось несколько совещаний на площадке Минпромторга России. И бизнес, и общественные организации поддержали инициативу. Благодаря активному участию представителей отрасли финализирован проект методических рекомендаций. Мы ожидаем его утверждение до 1 декабря 2019 года. В настоящий момент участие в эксперименте подтвердили ключевые производители кресел-колясок, мы со своей стороны призываем присоединиться к эксперименту остальных производителей, а также оптовые и розничные компании», сообщил Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма», ЦРПТ.

По данным Фонда Социального страхования (ФСС) Российской Федерации, в России более 7 миллионов получателей услуг технических средств реабилитации. Только за 9 месяцев 2019 года для нужд маломобильных групп граждан было закуплено более 60 000 кресел-колясок.

«Для нас крайне важно обеспечить получателей услуг качественной продукцией и контролировать весь путь закупаемых нами средств реабилитации, от завода до конечного получателя. Эксперимент по маркировке кресел-колясок позволит сделать рынок кресел-колясок более прозрачным, поэтому Фонд принимает активное участие в работе проектно-экспертной группы», сообщил Валерий Иванов, заместитель руководителя департамента проектного развития ФСС.

«Мы стали участниками эксперимента и готовы поделиться многолетним опытом производства и поставок кресел-колясок в России. Надеемся на успешные результаты эксперимента, со своей стороны приложим максимальные усилия для этого», заявил Андрей Костин, генеральный директор ОТТО БОКК «Мобилити».

Пилотный проект по маркировке кресел-колясок начался 1 сентября в соответствии с Постановлением Правительства от 7 августа 2019 года. До 1 декабря текущего года будут разработаны методические рекомендации и план-график эксперимента. Оценка результатов эксперимента будет проводиться поэтапно. Для кресел-колясок с ручным приводом — до 1 декабря 2020 года, для электрических — до 1 июня 2021 года.

Источник: ЦРПТ

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