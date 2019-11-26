«Нацимбио» отказалась быть единственным поставщиком препаратов крови

«Нацимбио» больше не единственный поставщик

Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус отказался комментировать «ФВ», будет ли правительство продлевать «Нацимбио» этот статус и какие санкции кабинет министров применит к компании, поскольку она не выполнила взятых на себя обязательств. «ФВ» отправил запрос в пресс-службу Минпромторга.

«В этом году заканчивается срок назначения «Нацимбио» единственным поставщиком препаратов крови, и мы не будем выступать с инициативой о его продлении на следующий период», — сообщили в пресс-службе «Нацимбио». В компании подчеркнули, что статус единственного поставщика не является критичным для того, чтобы закончить строительство завода по производству препаратов крови. «Гораздо более важно — решить вопрос об обеспечении будущего завода сырьем», — резюмировали в «Нацимбио».

«Нацимбио» единственный поставщик препаратов крови для Минздрава, Минобороны, МЧС, МВД, Минобрнауки, ФСБ, ФМБА, ФАНО, ФТС, ФСИН, Росрезерва, Росавиации и подведомственных им, а также Управления делами Президента с 2016 года.

Условие, которое было поставлено перед компанией, — закончить строительство завода по производству препаратов крови в Кирове без привлечения средств из федерального бюджета. Первый срок — конец 2018 года.

Ликвидация «Киров Плазмы»

Завод достроен к сроку не был, хотя в марте 2018 года статус единственного поставщика продлили на 2018-2019 годы.

Завод не достроен до сих пор, рассказали «ФВ» два источника, близких к госкорпорации. Более того, АО «Киров Плазма» прекратило существование в связи с решением итальянских партнеров — Kedrion Biopharma — выйти из СП, сообщили «ФВ» в пресс-службе «Нацимбио». В компании также уточнили, что российские стороны («Нацимбио» и «Фармстандарт») продолжают реализацию проекта «в новой конфигурации». «ФВ» направил запросы в «Фармстандарт» и в Kedrion Biopharma.

АО «Киров Плазма» было создано в 2017 году. По 37,5% в уставном капитале было у российских учредителей — «Нацимбио» и «Фармстандарта», 25% — у итальянского партнера. Решение о ликвидации компании было принято в апреле 2019 года, следует из данных СПАРК.

Как завод в Кирове строят уже 15 лет

Как сообщал «ФВ», строительство завода стоимостью 7 млрд руб. и мощностью 600 тонн плазмы в год в Кирове началось еще в 2006 году. Заказчиком выступало ФГБУ «Росплазма», генподрядчиком — немецкая компания Glatt Ingenieurtechnik GmbH.

Изначально предполагалось построить две производственные линии по выпуску иммуноглобулина и альбумина, на финальной стадии строительства, в 2009 году, заказчик принял решение о расширении производства и установке третьей линии. На это потребовалось бы еще порядка 4 млрд руб.

Согласование нового проекта в инстанциях затянулось. Работы были остановлены, заказчик начал судебную тяжбу, требуя, чтобы генподрядчик вернул все деньги, потраченные на несданный в срок завод. Решением суда топ-менеджеры немецкой компании были заочно арестованы в рамках уголовного дела о покушении на хищение 3,5 млрд руб. путем мошенничества.

Весной 2016 года Правительство РФ передало недостроенный объект госкорпорации «Ростех».

Поляна Звездина

Елена Калиновская

pharmvestnik