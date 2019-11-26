«Магнит» выделил фармнаправление в отдельную структуру

В состав нового подразделения «Магнит Фарма» вошли фармацевтический дистрибьютор «Магнит Фарма», образованный в результате интеграции «СИА Групп», и все точки «Магнит Аптеки».

Созданное подразделение «Магнит Фарма» будет находиться в сфере ответственности направления «Здоровье и красота», которое возглавляет Валерия Солок.

При этом в операционных округах компании «Магнит Фарма» будет работать как отдельно выделенный формат, фокусирующийся на предоставлении услуг по продаже товаров для здоровья и поддержания хорошего самочувствия.

Коммерческим директором «Магнит Фармы», как ранее сообщал «ФВ», назначена Юлия Собакина, перешедшая в компанию после двух лет работы в «НоваМедике», где она возглавляла направление коммерции и маркетинга. Также в ее профессиональном багаже управленческие позиции в аптечных сетях «36,6» и «Ригла».

Юлия Собакина будет курировать коммерческую деятельность «Магнит Фармы», обеспечивать развитие ассортимента аптек, запуск собственных торговых марок (СТМ) и совершенствование формата «Магнит Аптека» для покупателей.

Елена Григорьева

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