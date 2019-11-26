ЦВ «Протек» и Сеченовский университет подписали соглашение о развитии телемедицинских технологий

Основной задачей дочерней структуры станет развитие телемедицинских технологий и популяризация сервисов цифрового здравоохранения для пациентов и врачей.

Первоочередной задачей совместного предприятия станет запуск и популяризация мобильного приложения «Моё здоровье», запланированный на декабрь 2019 года. Его можно будет бесплатно скачать в Google Play и App Store.

В приложении будут доступны функции мониторинга показателей здоровья, записи на очный и онлайн-прием к врачу, заказа лекарств по программам поддержки производителей, получения напоминаний о приеме препаратов.

На начальном этапе к приложению будет подключен Клинический центр Сеченовского университета, в дальнейшем — медицинские учреждения как бюджетного, так и коммерческого сегмента во всех регионах РФ.

Пользователи приложения смогут фиксировать в нем данные о состоянии своего здоровья вручную или при помощи медицинских синхронизированных устройств и «умных» часов. Данными пользователь сможет поделиться со своим лечащим врачом на очной или онлайн-консультации. Также предусмотрена синхронизация приложения с устройством CardioQVARK — персональным электрокардиографом, подключаемым к смартфону.

После очного приема врача Клинического центра Сеченовского университета пользователю будет доступна опция онлайн-консультаций у этого специалиста. Благодаря этому исключается необходимость визита пациента к врачу в случаях, когда личное посещение является необязательным, например, требуется коррекция схемы лечения или возникли вопросы, касающиеся приема лекарств, побочных явлений.

«Реализуемая Центром внедрения «Протек» программа «Моё здоровье» изначально предусматривала наличие телемедицинского сервиса. Наряду с возможностью сэкономить при покупке необходимых лекарств и сократить затраты на медицинские обследования, онлайн-консультация со своим лечащим врачом в наше время также стала одной из наиболее востребованных пациентами услуг. В перспективе планируется масштабирование этого сервиса в рамках всей системы здравоохранения, включая как государственный, так и коммерческий секторы», отметил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

«Сеченовский университет реализует государственную политику в области внедрения инструментов цифрового здравоохранения. Это ставит глобальную цель — повышение продолжительности жизни за счет борьбы с ключевыми хроническими и социально значимыми заболеваниями путем повышения эффективности их выявления, лечения и профилактики. Проект совместного предприятия, в котором задействован университет, направлен на создание и эксплуатацию цифрового сервиса для дистанционного мониторинга и консультирования пациентов с различными заболеваниями. Используя его, пациенты смогут обеспечивать эффективный самоконтроль показателей жизнедеятельности в соответствии с принятыми в России методиками и национальными рекомендациями, делиться данными со своими лечащими врачами и получать медицинские консультации в рамках действующего законодательства», сообщил Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета.

Источник: ЦВ «Протек»

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