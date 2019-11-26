CymaBay прекратила КИ по препарату против болезней печени из-за «атипичного» поражения печени

Компания-разработчик сообщила об «атипичных» результатах первой серии биопсий, включая выявленный аутоиммунный гепатит, в одним из КИ IIb фазы с участием пациентов с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ).

Эти результаты были выявлены у пациентов, которые в процессе КИ демонстрировали улучшение состояния или признаки стабилизации заболевания.

В CymaBay объявили о прекращении этого КИ, а также другого КИ II фазы с участием пациентов с первичным склерозирующим холангитом и КИ III фазы, в котором препарат изучали у пациентов с первичным билиарным холангитом.

Компания сообщила о начале серии расследований с целью лучшего понимания результатов биопсий.

Препаратов для успешного лечения НАСГ рынку сильно недостает, притом что данный сегмент остается привлекательным. Его объем может достичь 20 млрд долл. США к 2030 году, поскольку у людей, употребляющих жирную пищу, данное заболевание встречается все чаще.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik