Пик продаж противопростудных средств пришелся на февраль

Пик аптечных продаж пришелся на шестую неделю года (4-10 февраля), составив 1,48 миллиарда рублей и 10,6 миллиона упаковок. Самыми низкими продажами была отмечена 27 неделя (1-7 июля) — 0,4 миллиарда рублей и 3,1 миллиона упаковок.

Наибольший объем продаж пришелся на препарат «Терафлю» от компании «ГСК», доля которого составила 10,1%. Вторую строчку, с долей 6,6%, занимает препарат «АЦЦ» от «Новартис». И замыкает тройку лидеров «Анаферон» (4,0%) от «Материа Медика».

Заняв 13,8% розничных продаж противопростудных и противокашлевых препаратов, открывает тройку лидеров корпораций «ГСК». На втором месте — «Новартис» (7,2%). С долей 7,1% на третьей строчке рейтинга расположилась «Материа Медика».

Источник: AlphaRM

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