Главного врача будут судить за служебный подлог в интересах поставщика реагентов

По версии следствия, желая помочь своему приятелю – учредителю коммерческой фирмы, бывший руководитель наркодиспансера перевел 896 тыс. руб. в счет оплаты медицинских изделий, которые фактически не были поставлены медицинской организации. К тому же вследствие отсутствия претензионной работы компания сэкономила 361 тыс. руб., которые обязана была уплатить за неисполнение обязательств в положенный срок.

Хотя диспансер был обеспечен реагентами для проведения исследований крови, главврач заключил госконтракт на поставку такой же продукции с истекающим сроком годности. А когда срок прошел и расходники стали негодны, обвиняемый поручил подчиненным составить фиктивные документы об их использовании, чтобы скрыть факт причинения ущерба в размере свыше 6 млн руб.

Обвинительный приговор по делу утвержден прокуратурой. В ближайшее время его направят на рассмотрение в Московский районный суд Чебоксар.

Екатерина Погонцева

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