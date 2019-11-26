Минздрав обяжет врачей вносить информацию ‎о лекарствах в систему МДЛП

Минздрав России подготовил изменения в Положение о лицензировании медицинской деятельности ‎(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). Соответствующий проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в пункт 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности» размещен на сайте regulation.gov.ru .

Документ дополняется нормами ‎о том, что лицензиаты обязаны обеспечить внесение информации ‎о лекарственных препаратах для медицинского применения в систему МДЛП.

Как писал «ФВ» в конце октября, Минздрав разработал поправки в п.5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, согласно которым все, кто подпадает под действие положения, обязаны передавать необходимую информацию в систему МДЛП.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

Елена Сидорова

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