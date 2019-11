Объем закупок тест–полосок в январе–сентябре 2019 г. превысил показатели прошлого года

Эти данные приводятся в отчете компаний Lifescan и Intelli Group. «Предполагалось, что в 2019 году, после таких закупок, предстоит стагнация рынка или даже отрицательная динамика, – поясняет генеральный директор аналитической компании Intelli Group Юрий Назаров. – Однако объем закупок, завершенных в январе – сентябре 2019 года, уже превысил прошлый год целиком в натуральном выражении и практически сравнялся с ним в стоимостном». Так, объем госзакупок тест-полосок в январе – сентябре 2019 года достиг 6,515 тысячи упаковок и составил 3,770 млн рублей в стоимостном выражении (подробная динамика – в инфографике).

К лидерам сегмента относятся компании «ЛайфСкэн» (LifeScan Inc.) (доля рынка 30% в денежном выражении), Roche (26%), ЭЛТА (20%) и Ascensia (11%). Наиболее успешным лончем за последние три года аналитики Intelli Group назвали тест-полоски One Touch Select Plus от производителя Lifescan, которые с момента выхода на рынок в 2018 году показали полумиллионный рост по количеству упаковок.

На протяжении пяти лет, отмечается в отчете, динамика средней цены за упаковку сохраняется практически нулевой. Рост рынка в стоимостном выражении коррелирован с натуральными показателями, иными словами, он связан не с повышением цен производителями тест-полосок, а с увеличением количества закупаемых средств самоконтроля.

«Мы приветствуем усиливающееся внимание системы здравоохранения к проблеме контроля такого серьезного заболевания, как сахарный диабет. Ведь самоконтроль гликемии – такой же неотъемлемый компонент борьбы с этим заболеванием, как сахароснижающая терапия и соблюдение пациентом правил здорового образа жизни. Но, к сожалению, в настоящее время в России обеспеченность пациентов тест-полосками все еще остается значительно ниже нормативного уровня. То есть в реальности больные не измеряют уровень глюкозы с должной частотой – так, как рекомендовано Российской ассоциацией эндокринологов, – отмечает Иветт Салиб, генеральный директор «ЛайфСкэн» в России. – «ЛайфСкэн» прикладывает все усилия для того, чтобы наши медицинские изделия могли повышать результаты российской системы здравоохранения. В настоящее время мы завершаем подготовку производственной линии на заводе «Фармстандарт Лексредства» в Курске, ее запуск запланирован на начало 2020 года. Локализация производства позволит снизить себестоимость продукции – регионы смогут увеличить объем закупок тест-полосок и таким образом обеспечить большее число нуждающихся пациентов средствами самоконтроля уровня глюкозы в крови».

Точность определения уровня глюкозы в крови важна для адекватной̆ фармакотерапии сахарного диабета. Чем точнее работает глюкометр и тест-полоска, тем ниже риск возможных осложнений заболевания. В противном случае за годы проводимого самоконтроля погрешность показателей будет накапливаться, соответственно, это приведет к назначению неверных доз лекарственных препаратов.

Частота проводимого пациентами самоконтроля зависит от типа сахарного диабета и вида сахароснижающей терапии. Алгоритмы специализированной медицинской помощи, утвержденные Российской ассоциацией эндокринологов, четко регулируют минимально необходимую частоту проведения самоконтроля гликемии в зависимости от типа получаемой инсулинотерапии.

«ЛайфСкэн» – первая зарубежная компания, локализующая на территории России производство современных и качественных систем самоконтроля уровня глюкозы в крови под брендом OneTouch. Коммерческое производство тест-полосок для глюкометров марки OneTouch впервые было запущено в конце 2015 года на заводе «Фармстандарт-УфаВита». Затем на предприятии «Фармстандарт-Лексредства» в Курске была открыта первая производственная линия, выпускающая тест-полоски OneTouch. А в 2020 году компания расширит формат производства в Курске, полностью передав технологии российским специалистам и увеличив долю российских материалов в конечной продукции. Таким образом «ЛайфСкэн» полностью завершит этот проект по локализации производства медизделий в России.

Фото: images.ru.prom.st

