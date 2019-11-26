Учёные ВГУ разрабатывают лекарства с пролонгированным действием

На фармацевтическом факультете Воронежского государственного университета ведутся серьезные научные исследования в области изучения систем направленного транспорта лекарств. Эта одна из ведущих тенденций современной фармакологии.

– Препарат, введенный в организм традиционным способом, распределяется в нем относительно равномерно, проникая не только в органы-мишени, где он должен проявить терапевтический эффект, но и в другие органы, где действие препарата может носить негативный характер, – отмечает доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии фармацевтического факультета ВГУ кандидат фармацевтических наук Юлия Полковникова. – При этом лекарственное вещество достигает своих биологических мишеней в концентрации, значительно меньшей по сравнению с необходимой терапевтической, что вынуждает использовать дозы, которые на один-два порядка превышают теоретически необходимые.

Направленный транспорт фармакологических средств сравнивается с «точечным бомбовым ударом», который позволяет избежать нежелательных реакций организма на медикаментозное воздействие, сократить терапевтическую дозу лекарства и кратность его введения.

Проект, над которым работают учёные ВГУ, направлен на разработку технологии капсул с микрокапсулами лекарственных веществ продлённого действия, которые не представлены на фармацевтическом рынке в данный момент. Эти микрокапсулы имеют различную по своей природе оболочку, которая обеспечивает контролируемое высвобождение действующих веществ. Данная форма позволяет уменьшить влияние влажности на стабильность субстанций, а также гарантировать попадание лекарственного вещества в нижние отделы желудочно-кишечного тракта, где оно наиболее эффективно всасывается клетками слизистой.

О том, что повышение терапевтической эффективности и безопасности лекарственных препаратов является одной из злободневных проблем, стоящих перед современной фармацией и фармакологией, в научном сообществе говорят достаточно давно. Важность проекта, разрабатываемого воронежскими учёными, отмечает доктор фармацевтических наук, профессор, зав. кафедрой технологии лекарственных форм Ташкентского фармацевтического института Ёкут Кариева:

– Решение сложившейся ситуации неразрывно связано с созданием лекарственных форм с модифицированным высвобождением активных ингредиентов. В первую очередь это касается лекарственных форм, обеспечивающих пролонгированный и целенаправленный эффект действующих веществ, среди которых микрокапсулы. В настоящее время при создании таких лекарственных форм широко применяются методы капсулирования и микрокапсулирования. Использование микрокапсул как носителей лекарств позволяет добиться не только продления действия, но и повышения стабильности лекарственных веществ, значительного снижения побочных эффектов. В связи с вышеизложенным, последние десятилетия в фармацевтической технологии наметилась тенденция к созданию лекарственных форм с модифицированным высвобождением.

vsu.ru