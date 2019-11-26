Приостанавливаются сертификаты пригодности на три фармсубстанции индийского производства

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что Специальным комитетом Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) принято решение от 12.11.2019 о приостановлении сертификата пригодности R1-CEP 2001-228-Rev 08 на фармацевтическую субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства компании «Солара Актив Фарма Сайенсиз Лтд», Индия («Solara Active Pharma Sciences Limited»; The Batra Centre No 28 Sarad Patel Road Guindy IN — 600 032, Chennai Tamil Nadu, India) в связи с выявлением в данной субстанции примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA).

Помимо этого, сообщается, что Специальным комитетом EDQM на основании результатов инспектирования принято решение от 15.10.2019 о приостановлении сертификата пригодности R1-CEP 2009-267-Rev 01 на фармацевтическую субстанцию «Эритромицин» и сертификата пригодности R0-CEP 2013-342-Rev 02 на фармацевтическую субстанцию «Бисопролола фумарат» производства компании «Мета ЭйПиАй Пвт.Лтд.», Индия («Mehta API Pvt.Ltd.»; Gut No.546,571,519 & 520, Village Kumbhavali Tarapur, District Palghar India-401 506 Boisar, Maharashtra), a также о пересмотре сертификата пригодности СЕР 2002-136 на субстанцию «Эритромицин этилсукцинат» и удалении из него указанной производственной площадки.

Росздравнадзор предписывает производителям лекарственных средств, выпускающим лекарственные препараты с использованием указанных субстанций, и организациям-импортерам лекарственных препаратов, выпущенных с использованием данной субстанции, в срок до 29.11.2019 предоставить информацию о принятых решениях в отношении данных субстанций и лекарственных препаратов для медицинского применения из них произведенных.

gmpnews