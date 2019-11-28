«Губернские аптеки» реализуют маркированные товары в ручном режиме

После отгрузки 329 упаковок лекарств в 36 структурных подразделений «Губернских аптек» работа застопорилась. «Мы получили маркированный льготный препарат 20 ноября и сразу столкнулись с рядом ошибок в программном продукте. И это несмотря на то, что мы тестировали все процессы, связанные с приходом и отпуском маркированного товара в программном обеспечении

F3TAIL (E-Фарма2), поставщиком которого является АО «Спарго Технологии». В самый последний момент, а именно 18 ноября, «Спарго Технологии» обновили нам версию, в которой, по словам разработчиков, были устранены все ошибки и налажены процессы под работу с маркированным товаром. Но, к сожалению, как только мы начали приемку в аптечной сети маркированного товара, сразу же столкнулись с рядом блокирующих ошибок, которые не позволяют нам произвести полноценную приемку и отпуск препаратов. Сроки решения всех этих проблем на сегодняшний день по-прежнему неясны. Нам повезло, что пока речь идет об одном наименовании товара, и есть возможность регулировать ситуацию в ручном режиме», — говорит начальник отдела автоматизированных систем управления АО «Губернские аптеки» Алексей Стаценко.

Аптеки не смогли полноценно принять препарат и отпустить его льготополучателям.

До сих пор из 36 структурных подразделений отпуск смогли осуществить лишь пять. «Речь идет о препаратах, находившихся на отложенном спросе. Они жизненно важны для пациентов, поэтому мы вынуждены искать не предусмотренные процедурой решения», — отмечает Тимофей Ерилин, руководитель проекта «Маркировка» АО «Губернские аптеки». Каждую выдачу сопровождает штатный сотрудник IT-отдела аптечной сети.

Генеральный директор АО «Спарго Технологии» Георгий Хечинашвили прокомментировал «Фармвестнику» ситуацию: «Обновленная версия программного продукта F3TAIL, которая вышла в ноябре 2019 года, модернизирована в соответствии с требованиями ИС «Маркировка», опытные эксплуатации прошли на базе нескольких крупных аптечных сетей. Важно отметить, что в переходный период аптекам необходимо дополнительное время на освоение нового процесса работы — здесь на помощь приходят наши технические специалисты, а также понимание того, что у каждой аптечной сети своя специфика работы, поэтому сроки автоматизации могут увеличиться за счет адаптации программы под конкретные бизнес-процессы. Главная сложность для разработчика — это тестирование на промышленном контуре. В момент проверки мы выявляем возможные сбои и ликвидируем их, чтобы препараты с маркировкой успешно прошли регистрацию и контроль. Полноценная приемка и отпуск маркированного товара на промышленном окружении и является положительным результатом работоспособности программного обеспечения. Поэтому мы подготовили обновление программы заранее, активно проводим тестирование, чтобы к необходимому по закону сроку у наших клиентов все работало без сбоев. Что касается конкретного клиента — аптечной сети «Губернские аптеки», то по всем ошибкам и сбоям, выявленным в процессе опытных операций с помощью новой версии программного обеспечения в АО «Губернские аптеки», нашему клиенту были оперативно предоставлены решения. На 27 ноября 2019 года в 26 аптечных учреждениях АО «Губернские аптеки» товар успешно принят и проведен через ИС «Маркировка».

Ольга Коберник

pharmvestnik