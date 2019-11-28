Суд подтвердил права «Нативы» в споре с «Р-Фарм»

В исковом заявлении «Р-Фарм» добивался взыскания убытков с ответчика за недополученный доход, оценив ущерб в 33,6 млн рублей. Компания занимается упаковкой и дистрибьюцией дазатиниба. Производитель и обладатель патентных прав на этот препарат — Bristol-Myers Squibb. По мнению истца, выход «Нативы» на аукционы с препаратом Дазатиниб-Натив нарушает права патентообладателя.

Представители «Нативы» указали на отсутствие у «Р-Фарм» документов на использование патента компании-оригинатора. Отсюда был сделан вывод, что «Р-Фарм» не может считаться эксклюзивным поставщиком препарата.

Ранее сторону «Нативы» в судебном процессе заняли Арбитражный суд Москвы и 9 Арбитражный апелляционный суд, после чего истец подал кассационную жалобу в СИП.

Сергей Рякин

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