Eisai запустила первую версию программы-помощника Alexa от Amazon для детей с эпилепсией Компания Eisai Inc. («Эйсай Инк.»), американское подразделение Eisai Co., Ltd. («Эйсай Ко., Лтд.»), объявила о запуске первого приложения виртуального ассистента Alexa Skills (разработчик – компания Amazon) для детей с синдромом Леннокса-Гасто (СЛГ), сообщает портал BiospectrumAsia. Виртуальный ассистент (приложение-помощник) получил название Медуза Элла (Ella the Jellyfish). При разработке приложения использована информация от детей с СЛГ (редкой, тяжелой формой эпилепсии, первые признаки которой появляются в детстве), членов их семей и лиц, осуществляющих уход за этими пациентами. Виртуальный ассистент Медуза Элла предоставляется бесплатно. Приложение поддерживает и развивает навыки интерактивных игр, слушания, творчества. Оно помогает использовать устройства, приводимые в действие виртуальным ассистентом Alexa, например, виртуальный цифровой помощник с функцией распознавания речи, мобильные телефоны и планшеты. Дети могут послушать, как Медуза Элла рассказывает сказку, поет песенку. С ней можно поиграть. Элла также развивает у детей навыки медитации для расслабления, что важно при СЛГ. Данное приложение позволяет также снять часть нагрузки, в том числе эмоциональной, с людей, ухаживающих за пациентами с особыми потребностями. Татьяна Кублицкая

