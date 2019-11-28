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Eisai запустила первую версию программы-помощника Alexa от Amazon для детей с эпилепсией

Компания Eisai Inc. («Эйсай Инк.»), американское подразделение Eisai Co., Ltd. («Эйсай Ко., Лтд.»), объявила о запуске первого приложения виртуального ассистента Alexa Skills (разработчик – компания Amazon) для детей с синдромом Леннокса-Гасто (СЛГ), сообщает портал BiospectrumAsia.

Виртуальный ассистент (приложение-помощник) получил название Медуза Элла (Ella the Jellyfish). При разработке приложения использована информация от детей с СЛГ (редкой, тяжелой формой эпилепсии, первые признаки которой появляются в детстве), членов их семей и лиц, осуществляющих уход за этими пациентами. Виртуальный ассистент Медуза Элла предоставляется бесплатно.

Приложение поддерживает и развивает навыки интерактивных игр, слушания, творчества. Оно помогает использовать устройства, приводимые в действие виртуальным ассистентом Alexa, например, виртуальный цифровой помощник с функцией распознавания речи, мобильные телефоны и планшеты. Дети могут послушать, как Медуза Элла рассказывает сказку, поет песенку. С ней можно поиграть. Элла также развивает у детей навыки медитации для расслабления, что важно при СЛГ.

Данное приложение позволяет также снять часть нагрузки, в том числе эмоциональной, с людей, ухаживающих за пациентами с особыми потребностями.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Ноябрь 27, 2019 | Просмотров: 107