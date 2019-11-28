Новый противогриппозный препарат Roche может способствовать развитию резистентности

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что распространенные штаммы вируса гриппа могут быстро приобретать устойчивость к этому препарату. Исследователи предостерегают: пациенты, принимающие Xofluza, особенно дети, должны находиться под наблюдением врачей на случай развития лекарственной резистентности.

Препарат был зарегистрирован в США в 2018 году для применения у пациентов в возрасте от 12 лет, а в начале ноября 2019 года он был одобрен у пациентов с высоким риском осложнений гриппа.

В компании Roche рассматривают Xofluza в форме таблеток для однократного приема, отпускная цена которых составляет 150 долл., как более удобную альтернативу более старому препарату Tamiflu. Последний необходимо принимать 2 раза в сутки в течение пяти дней, и он испытывает конкурентное давление со стороны более дешевых дженериков.

В проведенном учеными Висконсинского университета в Мэдисоне исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Microbiology, были изучены образцы вируса гриппа, взятые в Японии у 11-летнего мальчика, у которого в январе прошлого года был диагностирован грипп, и который получал препарат baloxavir.

Хотя состояние здоровье мальчика сначала улучшилось, вскоре высокая температура вернулась, а через 2 дня грипп был выявлен у его трехлетней сестры.

Ученые секвенировали ДНК образцов вирусов гриппа, взятых у этих детей, и выяснили, что в вирусе девочки имелась скрытая мутация, делающая его резистентным к baloxavir.

По заявлению руководителя группы исследователей Йосихиро Каваоки, это свидетельствует о том, что вирус приобрел резистентность в процессе лечения и передался от брата к сестре.

Baloxavir был сначала лицензирован в Японии, где его разработчик Shionogi & Co («Сионоги энд Ко.») сохраняет за собой маркетинговые права и контролирует 40% рынка противовирусных препаратов.

По словам г-на Каваоки, лекарственная резистентность была выявлена и в ранее проведенных исследованиях, что навело его на мысль изучить резистентность в более крупных популяциях пациентов, подвергшихся воздействию H1N1 или H3N2 – двух наиболее распространенных штаммов вируса гриппа.

Были исследованы 74 образца, взятых у пациентов, инфицированных вирусом H1N1, до начала лечения, и 22 образца, полученных у пациентов до и после лечения. В образцах, взятых до лечения, не было выявлено мутаций, но лекарственно-резистентные мутации вируса были обнаружены у 23% пациентов после лечения.

Исследования образцов вируса H3N2, полученных от 40 взрослых и 101 ребенка, показали наличие мутаций вируса у двух детей. Были также изучены 16 образцов, взятых до и после лечения у четырех взрослых и 12 детей. В образцах, взятых у взрослых, мутации отсутствовали; при этом были обнаружены 4 мутации в образцах, взятых у детей.

Д-р Каваока считает маловероятным то, что baloxavir может способствовать широкомасштабной резистентности, но при этом, по его мнению, проблемы могут возникать, если зараженные пациенты находятся в непосредственной близости друг к другу.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik