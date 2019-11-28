К 2025 году продажи препаратов на основе медицинской марихуаны достигнут 3,2 млрд долл. США Новый противогриппозный препарат Roche может способствовать развитию резистентности » Вероника Скворцова поручила решить проблему с лекобеспечением пациентов с муковисцидозом Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести комплексную проверку обеспечения лекарственными препаратами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный доклад, содержащий конкретные предложения по улучшению ситуации. Такое поручение министр дала после публикации в соцсетях информации о проблемах, с которыми сталкиваются граждане при получении лекарств для лечения этого заболевания. Министр также поручила профильному главному внештатному специалисту Минздрава России проработать необходимость корректировки клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза. pharmvestnik