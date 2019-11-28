Вероника Скворцова поручила решить проблему с лекобеспечением пациентов с муковисцидозом

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести комплексную проверку обеспечения лекарственными препаратами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный доклад, содержащий конкретные предложения по улучшению ситуации.
Такое поручение министр дала после публикации в соцсетях информации о проблемах, с которыми сталкиваются граждане при получении лекарств для лечения этого заболевания.
Министр также поручила профильному главному внештатному специалисту Минздрава России проработать необходимость корректировки клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза.