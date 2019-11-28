К 2025 году продажи препаратов на основе медицинской марихуаны достигнут 3,2 млрд долл. США

По прогнозам экспертов, к 2025 году совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 81,3%, что в денежном выражении составит 3,2 млрд долл. США.

Как говорится в отчете, в разработке у фармацевтических 11 экспериментальных препаратов на основе медицинской марихуаны, которые проходят завершающие стадии клинических исследований. Ожидается, что препараты Zygel (cannabidiol) и lenabasum от компаний Zynerba Pharma и Corbus Pharma появятся на американском и европейских рынках уже в 2021 году.

Оба препарата получили статус приоритетного рассмотрения и орфанный статус от FDA. Аналитики полагают, что объем продаж Zygel и lenabasum в 2025 году составит 417 млн долл. США и 771 млн долл. США соответственно.

Препараты предназначены для лечения широкого спектра заболеваний, в т.ч. наследственных, опорно-двигательного аппарата, а также аутоиммунных заболеваний.

По словам аналитика GlobalData Магдалены Краббе, многие пациенты с такими заболеваниями – дети. У этих препаратов есть большой рыночный потенциал в случае, если у них не будет побочных эффектов со стороны психики, что очень волнует врачей и пациентов.

Большинство из разрабатываемых препаратов на основе медицинской марихуаны не содержит психотропных ингредиентов.

Илья Дугин

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