В «Фармсинтезе» сменился генеральный директор

Советом директоров ПАО «Фармсинтез» утвержден новый генеральный директор компании Кирилл Майоров, сообщается на сайте компании. Новый глава «Фармсинтеза» Кирилл Майоров последние 7 лет возглавлял ООО «Бебиг». Компания специализируется на внедрении высокотехнологичных и инновационных методов лечения онкологических заболеваний. В период с 2009 по 2015 годы «Бебиг» в сотрудничестве с «Роснано» успешно реализовала проект локализации в России производства источников низкодозной брахитерапии. В 2018 году выручка компании составила 390.6 млн руб.

Экс-глава «Фармсинтеза» Петр Кругляков проработал в компании с 2013 года, в должности генерального директора — с 2014 года. Сообщается, что он продолжит координировать производственную программу ПАО «Фармсинтез» на базе производственного комплекса в Капитолово.

Событие прокомментировал совладелец компании и член совета директоров ПАО «Фармсинтез» Дмитрий Генкин: «С начала этого года нам удалось проделать гигантскую работу, чтобы преодолеть последствия кризиса 2014 года и продолжить наши планы по разработке и производству отечественных инновационных препаратов. Мы готовы двигаться дальше и для достижения намеченных целей пригласили в нашу команду профессионала с уникальным сочетанием знаний и опыта. Кирилл Майоров является высококлассным специалистом, глубоко понимает специфику медицинской отрасли, обладает навыками антикризисного управления и имеет успешный опыт реализации масштабного инвестиционного проекта по внедрению в российскую клиническую практику передовых методов лечения рака с помощью низкодозной радиотерапии. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и ускорит реализацию наших основных разработок».

Фото: bebig.ru

Елена Григорьева

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