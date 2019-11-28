RNC Pharma: «Ригла» лидирует в рейтинге аптечных сетей по итогам трех кварталов

В текущем году российский фармритейл демонстрирует довольно скромную рублевую динамику, которая фактически обеспечивалась только за счет роста цен. В отношении натурального потребления, особенно это касается безрецептурных лекарственных препаратов и парафармацевтики, продолжается ставший почти привычным спад. Причем помимо проблемы стагнации доходов населения на аптеки ощутимое давление оказывает и неаптечный сегмент, который планомерно отбирает потребителей у традиционных аптек. В т.ч. активно растет онлайн формат, и здесь помимо российских лидеров онлайн торговли, заявляют о себе и иностранные игроки. В частности, планы по открытию офиса в Москве анонсировал американский iHerb. И для российской фармрозницы это вряд ли хорошая новость.

Мало хорошего сулят и регуляторные новшества, в следующем году наступает момент истины, связанный с отменой ЕНВД. Сам факт отмены налоговой льготы привязан к старту системы маркировки, а она с высокой долей вероятности не заработает раньше июля 2020 г. Передышка тут весьма кстати, можно спокойно поменять налоговый режим без коллапсов и потрясений. Но в результате доходность относительно небольших региональных аптечных сетей ожидаемо упадет.

Как ее повышать, если фискальные методы станут недоступны, скорее всего понятно весьма ограниченному перечню игроков, считают аналитики. Вариант выставиться на продажу выглядит не очень, покупать их будут точечно. К тому же крупному бизнесу можно просто дождаться пока «клиент» закроется сам: время работает не на пользу мелкого бизнеса. Естественно, сети крупнее среднего уровня давно потирают руки, ожидая, когда место на поляне начнет расчищаться и появится исторический момент для развития.

К слову, в условиях ограниченного спроса у крупных сетей тоже не огромное разнообразие возможностей, отсюда весьма причудливые форматы, как, например, проект по услуге pos-кредитования в аптеках сети «Самсон-Фарма» совместно с «МТС-банком». Большинство СМИ усмотрели в событии социальную подоплеку, но аналитики RNC Pharma считают, что это чисто бизнес-история, призванная стимулировать спрос на продукцию верхнего ценового сегмента, прежде всего парафармацевтику.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I—III кварталов 2019 года.

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