В США с Insys частично сняты обвинения в разжигании опиоидного кризиса

Федеральный суд США 26 ноября частично снял обвинения с Джона Капура, основателя замешанной в опиоидном кризисе компании Insys, и с трех топ-менеджеров фармпроизводителя. Фигурантам дела инкриминировали подкуп врачей ради необоснованного назначения ими наркотических препаратов, вызвавших привыкание.

Судья Эллисон Берроуз постановила, что доказательств, представленных прокурором, недостаточно для установления факта недобросовестного продвижения менеджерами Insys наркотических анальгетиков.

Этот вердикт может повлиять на окончательный приговор, который будет вынесен Капуру, осужденному по делу о разжигании опиоидного кризиса в США.

В июне 2019 года Insys объявила о банкротстве с целью урегулирования предъявленных ей исков: компании удалось прийти к соглашению с Минюстом США через выплату $225 млн штрафа.

Основатель Insys Therapeutics американец индийского происхождения Джон Капур в 2019 году был обвинен в разжигании опиоидного кризиса – 75-летнему миллиардеру и четверым топ-менеджерам Insys грозят 25 лет тюрьмы. Федеральный суд США признал Капура виновным в организации схемы поощрений врачей, необоснованно выписывающих наркотические препараты, проводимой под видом обучающих мероприятий по продукции Insys.