ЕСПЧ отказался удовлетворить иски наркозависимых россиян, требующих от государства заместительной терапии

Наркозависимые россияне Алексей Курманаевский, Ирина Абдюшева и Иван Аношкин в 2010-м, 2011-м и 2013 году, соответственно, подали жалобы в ЕСПЧ. Их обращения были объединены судом в так называемое «дело Абдюшевой и других против России», заявивших, что отсутствие в РФ программ заместительной медикаментозной терапии для наркозависимых граждан нарушает их права.
ЕСПЧ 26 ноября 2019 года отказал истцам в удовлетворении их требований, мотивировав решение тем, что от них не поступали жалобы на применение к ним физического насилия. Кроме того, по мнению ЕСПЧ, отсутствие какой-либо формы терапии в России само по себе не является нарушением прав.
Кроме того, Абдюшева добровольно отказалась от предлагаемого ей в России лечения, а значит, не имеет оснований утверждать, что применение метода было неэффективным и повлекло за собой нарушение ее конвенциональных прав.
В вердикте ЕСПЧ приводятся доводы российского судьи Дмитрия Дедова, по мнению которого, легализация какого-либо из наркотиков в РФ привела бы к хаосу, росту коррупционных рисков и увеличению числа приговоров за распространение наркотических средств.
Первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый в сентябре 2019 года выступил за внедрение в России заместительной терапии наркозависимости. По мнению Рудого, такой подход позволил бы разрушить наркотический рынок, снизить уровень преступности и также сократить число осужденных «простых» наркопотребителей.
Против введения заместительной терапии в России выступает замминистра здравоохранения Сергей Краевой, считающий ее противоречащей российскому менталитету и основным культурным ценностям. Солидарную с Краевым позицию высказывает замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов, называющий заместительные методы лечения наркозависимости косвенным вариантом легализации наркотиков.
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