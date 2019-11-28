ЕСПЧ отказался удовлетворить иски наркозависимых россиян, требующих от государства заместительной терапии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 26 ноября огласил решение по искам троих граждан РФ, страдающих наркотической зависимостью, требующих признать невозможность получения в России заместительной лекарственной терапии нарушением их конвенциональных прав. ЕСПЧ заявителям отказал. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 26 ноября огласил решение по искам троих граждан РФ, страдающих наркотической зависимостью, требующих признать невозможность получения в России заместительной лекарственной терапии нарушением их конвенциональных прав. ЕСПЧ заявителям отказал.

Наркозависимые россияне Алексей Курманаевский, Ирина Абдюшева и Иван Аношкин в 2010-м, 2011-м и 2013 году, соответственно, подали жалобы в ЕСПЧ. Их обращения были объединены судом в так называемое «дело Абдюшевой и других против России», заявивших, что отсутствие в РФ программ заместительной медикаментозной терапии для наркозависимых граждан нарушает их права.

ЕСПЧ 26 ноября 2019 года отказал истцам в удовлетворении их требований, мотивировав решение тем, что от них не поступали жалобы на применение к ним физического насилия. Кроме того, по мнению ЕСПЧ, отсутствие какой-либо формы терапии в России само по себе не является нарушением прав.

Кроме того, Абдюшева добровольно отказалась от предлагаемого ей в России лечения, а значит, не имеет оснований утверждать, что применение метода было неэффективным и повлекло за собой нарушение ее конвенциональных прав.

В вердикте ЕСПЧ приводятся доводы российского судьи Дмитрия Дедова, по мнению которого, легализация какого-либо из наркотиков в РФ привела бы к хаосу, росту коррупционных рисков и увеличению числа приговоров за распространение наркотических средств.

Первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый в сентябре 2019 года выступил за внедрение в России заместительной терапии наркозависимости. По мнению Рудого, такой подход позволил бы разрушить наркотический рынок, снизить уровень преступности и также сократить число осужденных «простых» наркопотребителей.

Против введения заместительной терапии в России выступает замминистра здравоохранения Сергей Краевой, считающий ее противоречащей российскому менталитету и основным культурным ценностям. Солидарную с Краевым позицию высказывает замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов, называющий заместительные методы лечения наркозависимости косвенным вариантом легализации наркотиков.