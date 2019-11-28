ФАС оштрафовала ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» на 283,5 млн рублей

Антимонопольная служба уличила дистрибьюторов в поддержании цен на аукционах по поставкам лекарств и медизделий и в незаконном получении выручки в размере 814 млн рублей. Поставщики пытались оспорить решение ФАС в арбитраже, но в апелляции тяжбу проиграли. ФАС передала материалы своего расследования в правоохранительные органы на предмет возбуждения уголовного дела. Антимонопольная служба уличила дистрибьюторов в поддержании цен на аукционах по поставкам лекарств и медизделий и в незаконном получении выручки в размере 814 млн рублей. Поставщики пытались оспорить решение ФАС в арбитраже, но в апелляции тяжбу проиграли. ФАС передала материалы своего расследования в правоохранительные органы на предмет возбуждения уголовного дела.

ЗАО «Фирма Евросервис» оштрафовано за участие в лекарственном картеле на 234 млн рублей, ООО «Мега Фарма» – на 49,5 млн рублей. Компании, по оценке ФАС, нарушили закон «О защите конкуренции» при участии в 331 электронном аукционе на поставку лекарств и медизделий в государственные медучреждения.

Кроме того, как указывают представители антимонопольного ведомства, ЗАО «Фирма Евросервис» дважды в 2018 году привлекалось к административной ответственности за дачу взятки должностным лицам медучреждений, за что было оштрафовано на 1 млн рублей и, следовательно, попало в реестр юрлиц, привлеченных к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица). Это значит, что «Фирма Евросервис» на два года отстранена от участия в торгах.

«Целенаправленное антиконкурентное поведение компаний прослеживается не только в их участии в картельном сговоре, но и в даче взяток сотрудникам медучреждений. В целях препятствования такой незаконной деятельности и возможности рецидивов антимонопольный орган назначает ощутимые штрафы нарушителям и передает материалы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении недобросовестного бизнеса», – прокомментировал решение начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

В апреле 2019 года дистрибьюторы оспорили решение и предписание ФАС в Арбитражном суде Москвы.

Тогда поставщики настаивали, что «Фирма Евросервис» и «Мега Фарма» составляют группу лиц, а значит, не подпадают под статью о сговоре на торгах. Основанием для такого заявления послужило то, что владелица компании «Мега Фарма» Ольга Рахманова в 2014 году передала на пять лет «Фирме Евросервис» 60-процентную долю в уставном капитале по договору доверительного управления.

Первая инстанция в июле 2019 года согласилась с доводами компаний, но Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2019 года отменил это решение и признал правоту ФАС.

ЗАО «Фирма Евросервис» зарегистрировано в 1993 году, принадлежит предпринимателям Игорю Кузнецову и Александру Минину. Выручка ЗАО «Фирма Евросервис» в 2018 году составила 19,3 млрд рублей, чистая прибыль – 333,8 млн рублей.

ООО «Мега Фарма» основано в 2014 году, 100% компании принадлежит Ольге Романовой. С 1 марта 2019 года ее доля находится в управлении ЗАО «Фирма Евросервис». Выручка ООО «Мега Фарма» в 2018 году составила 333,8 млн рублей, чистая прибыль – 7,8 млн рублей.