С 1 апреля 2020 года Узбекистан вводит систему референтного ценообразования на ЛП

Министерство здравоохранения Узбекистана разработало реформу фармацевтики, предполагающую ограничение цен на лекарственные препараты в зависимости от цен на их аналоги в соседних или сопоставимых по социально-экономическому развитию странах. Это следует из проекта президентского постановления, опубликованного 26 ноября для общественного обсуждения.

«Необоснованному росту цен на лекарственные средства в Республике Узбекистан по сравнению с приграничными странами также способствует отсутствие прозрачных и эффективных механизмов ценообразования, успешно применяемых в развитых странах мира», — говорится в документе.

Постановление вводит с 1 апреля 2020 года систему референтного ценообразования на дженерики (копии лекарств с действием, эквивалентным действию оригинала) отечественного и зарубежного производства. Она предполагает регистрацию производителем (импортером) цены для оптовой и розничной реализации лекарственного средства отдельно на каждое торговое наименование с учетом лекарственной формы, дозировки, концентрации, объема и фасовки лекарственного средства.

Предельные цены, выше которых продавать лекарство станет нельзя, будут устанавливаться с учетом минимальных цен в референтных странах, а также оптовых и розничных наценок, определенных законодательством республики. Для анализа цен на торговое наименование должны учитываться не менее 10 референтных стран, сопоставимых с Узбекистаном по уровню валового национального дохода на душу населения.

Рассчитывать предельные цены и проводить мониторинг ценообразования будет Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве. Этому ведомству планируется также поручить создать автоматизированную информационную систему, содержащую сведения о предельных ценах, и публикацию информации о них на специальном сайте. Система референтного ценообразования не будет применяться для оригинальных лекарств отечественного и зарубежного производства.

С 1 июля 2020 года планируется обязать все работающие в Узбекистане медицинские организации, вне зависимости от формы собственности, выписывать рецепты исключительно по международному непатентованному наименованию (МНН) лекарств.

ИСТОЧНИК: ФЕРГАНА

gmpnews