FDA одобрило генерическую версию препарата Glumetza®

Glenmark Pharmaceuticals Inc. (США) сообщает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование препарата Metformin Hydrochloride, таблетки 500 мг и 1000 мг, который является дженериком лекарственного средства Glumetza®, 500 мг и 1000 мг, разработанного компанией Salix Pharmaceuticals Inc.

По данным IQVIATM за 12-месячный период, годовые продажи препарата Glumetza®, таблетки 500 мг и 1000 мг, составили 226,7 млн долларов.

Текущий портфель Glenmark состоит из 164 продуктов, разрешенных для распространения на рынке США, и 44 поданных заявок на одобрение FDA. Помимо этого, Glenmark продолжает выявлять и изучать возможности заключения партнерских договоров в целях развития и ускорения роста текущего портфеля.

gmpnews