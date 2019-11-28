МЭЗ планирует запустить собственное производство Диазепама в IV квартале 2020 года

В рамках исполнения распоряжений Правительства РФ по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ), находящийся в ведении Минпромторга России, 26 ноября 2019 г. в полном объеме осуществил ввоз 3100 упаковок Диазепама (торговое наименование – Диазепам Деситин) в лекарственной форме — раствор ректальный 5 мг/ 2,5 мл № 5 и 10 мг/ 2,5 мл № 5, сообщает пресс-служба предприятия.

Указанный препарат предназначен для купирования судорожного синдрома у детей больных эпилепсией.

Помимо ввоза необходимых лекарственных препаратов в Российскую Федерацию, совместно с Министерством здравоохранения России предприятием организована работа с региональными органами здравоохранения страны по отгрузкам психотропных лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации. Заключены договоры дарения (передачи) с 45 субъектами Российской Федерации, которые заявили о потребности в незарегистрированных в России лекарственных формах Диазепама.

В рамках организации собственного производства ввозимых лекарственных препаратов Минпромторгом России совместно с МЭЗ внедряются лекарственные препараты «Диазепам» , раствор для ректального введения 2,5 мг/1,25 мл, 5 мг/2,5 мл, 10 мг/2,5 мл, 20 мг/5 мл».

Ориентировочный срок начала собственного производства Диазепама в ректальных формах – 4 квартал 2020 года.

Ранее ФГУП «Московский эндокринный завод» в рамках исполнения распоряжений Правительства Российской Федерации ввез 7 620 упаковок Клобазама. Таким образом, из необходимого количества 11 270 упаковок, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации, на сегодняшний день ввезено уже 10 720 упаковок.

gmpnews