Совершенствование вакцинопрофилактики невозможно без развития фармпромышленности

27 ноября 2019 г. в Москве состоялся Всероссийский форум «Общественный иммунитет», в котором приняли участие представители органов государственной власти, экспертного сообщества и фарминдустрии. Одной из ключевых дискуссий форума стала пленарная сессия «Иммунопрофилактика как способ защиты общественного здоровья», посвященная определению приоритетных направлений Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, разработка которой осуществляется по поручению Президента России. Предложения к Стратегии 2035 нашли свое отражение в предварительных итогах исследовательского проекта «Идеальный календарь: развитие программы иммунизации как приоритет общественного здравоохранения», представленных на сессии.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в своем выступлении особое внимание уделил необходимости проведения вакцинопрофилактики на протяжении всей жизни:

«Внедрение концепции «Иммунизации на протяжении всей жизни» в национальную стратегию по иммунопрофилактике является необходимым условием для усиления потенциала иммунизации в снижении заболеваемости и смертности от вакциноуправляемых инфекций детей и взрослых, увеличения продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году, а также улучшения качества жизни, повышения доверия к вакцинации как к элементу здорового образа жизни и средству достижения активного долголетия. Также важнейшим приоритетом остается обеспечение массовой вакцинации детского населения от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и других инфекций, которые рекомендованы ВОЗ для рутинной иммунизации и которые на сегодня остаются актуальными эпидемиологическими проблемами в России».

Участники встречи сошлись во мнении, что совершенствование вакцинопрофилактики в России невозможно без комплексного развития фармацевтической и медицинской промышленности, которое может быть обеспечено поэтапным трансфером технологий и локализацией производства современных вакцин на территории страны. Сегодня активная работа по локализации производства является одним из приоритетных направлений деятельности фармкомпаний.

Ранее, генеральный директор MSD в России и странах ЕАЭС Марван Акар обозначил приоритетные направления по локализации иммунобиологических препаратов:

«В соответствии с государственной политикой по совершенствованию иммунопрофилактики в России, международная фармацевтическая компания MSD и российская научно-производственная компания ФОРТ договорились о сотрудничестве с в области поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ). Начиная с июля 2019 года, когда было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве, мы работаем над модернизацией существующих и созданием новых мощностей предприятия ООО «ФОРТ» в Рязанской области с целью производства высокотехнологичных вакцин, которые уже доказали свою эффективность и обоснованность во всем мире».

Со стороны экспертного сообщества Исполнительный директор платформы «Эффективное Здравоохранение» Александр Плакида озвучил предложения к «Стратегии 2035» и первые результаты проекта «Идеальный календарь: развитие программы иммунизации как приоритет общественного здравоохранения». Итоги данного исследования будут представлены в рамках Гайдаровского форума 2020.

Эксперт отметил, что для достижения целей Стратегии 2035 необходимо повысить эффективность взаимодействия между бизнесом и государством в части развития календаря профилактических прививок и сформировать долгосрочный подход к планированию поставок вакцин, учитывающий сложность и длительность производственного цикла, а также возможности покрытия потребности населения в вакцинах в указанных объемах и требуемые сроки. Так, в плане мероприятий Десятилетия детства к включению в НКПП в 2020 году предполагались прививки против ветряной оспы и ротавирусной инфекции, а также гемофильной инфекции для всех детей (сейчас прививаются только группы риска). Вместе с тем, необходимо рассмотреть и возможность перехода к применению ИПВ и Hib-содержащих многокомпонентных педиатрических вакцин для всех детей в рамках НКПП для повышения своевременности вакцинации детей в сроки, регламентированные Календарем прививок. По мнению эксперта, говоря об общественном здравоохранении, нужно уделять внимание не только взаимодействию государства и фарминдустрии, но и диалогу с обществом.

«Сегодня наблюдается снижение приверженности населения вакцинации, в том числе, по причине отсутствия мер воздействия на антипрививочное лобби. В этой связи предлагается разработать дорожную карту коммуникационных мероприятий в области вакцинопрофилактики для повышения уровня осведомленности и доверия граждан вакцинации. Увеличить реальный охват населения вакцинацией возможно только путем формирования в обществе культуры доверия к иммунизации как необходимому элементу заботы о здоровье», — отметил Александр Плакида.

gmpnews