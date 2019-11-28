«Нацимбио» перестанет быть единственным поставщиком препаратов крови

Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио», «дочка» «Ростеха»), не будет просить продлевать на следующий год статус единственного поставщика лекарственных препаратов для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с нарушениями свертываемости крови, в том числе с гемофилией, — об этом сообщили в компании.

«Мы не планируем выступать с инициативой о продлении статуса на следующий период, так как он не является критичным для реализации проекта, гораздо более важно решить вопрос об обеспечении будущего завода сырьем», — заявили в пресс-службе компании.

В компании уточнили, что вне зависимости от статуса готовы развивать проект завода по производству препаратов крови. В компании подчеркнули, что целесообразность назначения единственным поставщиком определяет правительство.

«Нацимбио» не завершила строительство завода «Киров Плазма» к концу 2018 года без привлечения средств федерального бюджета, что было одним из условий для получения статуса поставщика: срок был перенесен на конец 2019 года. Сейчас предприятие по-прежнему не достроено.

После потери статуса единственного поставщика завод может быть достроен другой «дочкой» госкорпорации — научно-производственным объединением «Микроген».

Как поясняли в компании, средства, заработанные на поставках, «Нацимбио» должна вкладывать в развитие собственных фармацевтических заводов для разработки и импортозамещения зарубежных препаратов.

gmpnews