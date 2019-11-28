Медицинская промышленность России пополнилась двумя подмосковными предприятиями «Нацимбио» перестанет быть единственным поставщиком препаратов крови » Точка роста для фармацевтики сформирована в России Сегодня фармацевтическая отрасль в России нуждается в новом стимуле для развития. Стартовавшая в 2009 году государственная программа поддержки отрасли «Фарма 2020» на начальном этапе придала мощный импульс развитию медико-фармацевтического сектора, который значительно вырос как по производственным, так и по финансовым показателям. Однако сейчас этот импульс постепенно затухает – темпы роста фармсектора с 2018 года начали сокращаться, что неудивительно – действие стимулирующей госпрограммы заканчивается в следующем году. Однако правительство России уже подготовило новый инструмент – государственную программу «Фарма 2030», которая должна вернуть положительные тенденции фармацевтическому сектору. Итоги прошедших десяти лет, ожидания от новой программы и наиболее перспективные сферы и локации для инвестиций в фармацевтике в материале Корпорации развития Московской области (КРМО). КРМО – институт, созданный правительством Московской области для привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов на территории региона. Корпорация оказывает инвесторам информационную поддержку, осуществляет подбор локаций для локализации промышленного объекта, содействует в подготовке сопроводительной документации по инвестиционному проекту, обеспечивает GR-сопровождение. Услуги Корпорации доступны для инвесторов на безвозмездной основе. Итоги десятилетия В самом ближайшем будущем в России начнется внедрение государственной стратеги развития фармацевтической отрасли «Фарма 2030». В стратегии отражены основные направления отрасли, развитие которых будет стимулироваться при помощи государственных механизмов поддержки. Предыдущая госпрограмма «Фарма 2020» придала медико-фармацевтическому сектору мощнейший импульс для развития, особенно на начальном этапе внедрения. Хорошего старта игроки отрасли вправе ожидать и от новой госпрограммы. Основной задачей госпрограммы «Фарма 2020» было создание основы для развития отечественного фармацевтического сектора. В результате, практически с нуля были разработаны и внедрены инструменты, стимулирующие развитие отдельных отраслевых направлений. Этими инструментами в первую очередь стали всевозможные меры господдержки инвестиций в фармацевтический сектор – субсидии по инвестзатратам, со-финансирование, налоговые льготы и многое другое. Большое значение сыграл и внешний фактор, который выразился в виде программы импортозамещения в фармацевтике. В частности, курс России на импортозамещение простимулировал как отечественных игроков занять более активную позицию на инвестиционном рынке, так и иностранных производителей рассмотреть возможности для локализации своих предприятий на территории России. В итоге, только за прошлый год, например, в России было открыто 12 новых крупных производственных площадок. За счет государственных мер поддержки, которые были направлены на субсидирование части инвестиций в развитие фармпроизводства, в рамках отрасли прошла масштабная модернизация и техническое переоснащение. В результате на фармпредприятиях в России было налажено изготовление самых разных лекарств от дженериков до сложных биотехнологических продуктов, что в значительной степени увеличило оборот рынка российских лекарств. Так, на момент старта программы «Фарма 2020», по данным Минпромторга России, общий объем российского фармацевтического рынка был менее 300 млрд рублей. В 2018 году, согласно исследованию DSM Group, объем фармацевтического рынка России превысил 1,6 трлн рублей. При этом на долю российских препаратов пришлось почти треть этого объема в денежном выражении и более 61% в упаковках. Истории успеха Рост денежного оборота российских предприятий позволил активизировать финансирование научных разработок в области фарминдустрии. Это позволило добиться очень существенного прогресса в разработке новых лекарств. Только за последний год российскими производителями были выведены на рынок ряд революционных лекарственных препаратов. Например, совершенно новый препарат для лечения гепатита С был разработан предприятием «Р-Фарм». Завод «Санофи-Авентис Восток» начал выпуск инновационного сахароснижающего препарата для борьбы с сахарным диабетом. Компания из Московской области «НаноБрахиТек» представила новый препарат для лечения неоперабельного рака печени. Всего на рынок, в рамках реализации государственной программы поддержки фармацевтической отрасли, российскими производителями было выведено почти новых 90 лекарственных препаратов. Большинство компаний, воспользовались мерами господдержки при реализации своих научно-производственных проектов. Например, компания «НаноБрахиТек» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», которая расположена в Московской области. Резиденты таких территорий в России получают расширенный пакет льгот от правительства: это налоговые преференции, льготные условия аренды или покупки земельного участка, возмещение затрат на оборудование предприятия и многое другое. Финансовая поддержка от государства в виде федеральных и региональных программ позволила компании «НаноБрахиТек» увеличить финансирование НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа). Помимо препарата против рака печени «НаноБрахиТек», в частности, разработала уникальный препарат для лечения рака предстательной железы. При этом себестоимость производства новых препаратов позволяет компании выпускать их на рынок с ценой значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. Компания «НаноБрахиТек» только один из примеров, который демонстрирует результаты работы программы «Фарма 2020». «Фарма 2030» — новый сезон Учитывая, что на сегодняшний день свои ресурсы «Фарма 2020» практически исчерпала, рынку нужен новые форматы поддержки. Поэтому новая госстратегия «Фарма 2030» учитывает изменившиеся рыночные условия, а также изменения внутренней структуры фармацевтического рынка. Если «Фарма 2020» это, прежде всего, модернизация и расширение производственных мощностей, то в новой программе приоритетным будет создание собственных инновационных продуктов. В этом отношении пример компании «НаноБрахиТек» очень показателен – по сути это новый ориентир для стратегии «Фарма 2030», которая призвана обеспечить тиражирование этого успеха. Как отмечал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главной целью поддержки фармацевтического сектора в ближайшие десять лет станут биотехнологические лекарственные препараты и биоклеточные медицинские препараты. Таким образом, учитывая эффективность предыдущей госпрограммы, сейчас, в преддверии старта новой стратегии, наиболее подходящий момент для переоценки инвестиционных возможностей российской фармацевтической отрасли. Нюансы и детали: создание идеальных инвестиционных условий Инновации в медицине в целом – это, прежде всего, длительные разработки и исследования. Учитывая, что биомедицина – это относительно новое направление в отрасли, то для него исследовательская работа имеет еще более весомое значение. При этом научно-исследовательские изыскания подразумевают как существенные финансовые издержки, так и длительные временные затраты. Поэтому для привлечения инвестиций в развитие биомедицины необходимо создание идеальных условий. «Госпрограмма «Фарма 2030», одним из приоритетных направлений которой станет развитие биофармацевтики, это мощнейший инвестиционный стимул, — говорит генеральный директор Корпорации развития Московской области Антон Афанасьев. – Однако эта программа лишь первый контур поддержки инвестиций, который является сигналом для игроков рынка о том, что в России созданы условия для успешного развития биомедицины и биофармацевтики. Программа сигнализирует о наличии финансовых инструментов поддержки отрасли. Однако после начального интереса, у потенциальных инвесторов возникают вопросы практического характера: логистика, сбыт, кадры. Эти задачи стратегия не решит. Эффективные решения доступны при детальной оценке конкретных инвестиционных проектов на региональном уровне. К сожалению, далеко не каждый регион в России готов полностью решить все эти вопросы. Московская область – может». Финансы По мнению г-на Афанасьева, Подмосковье в контексте программы «Фарма 2030» является идеальным местом для решения задач, поставленных в стратегии. «Прежде всего это разнообразные возможности для использования финансовых стимулов, которые предусмотрены стратегией и которые уже частично действуют в Московской области. На данный момент в Подмосковье создано три локации, где предусмотрены специальные условия для инвесторов – это особые экономические зоны (ОЭЗ). Ни в одном регионе России такого количества ОЭЗ нет. Более того сейчас правительство Московской области ведет работу по созданию еще двух таких площадок. За счет государственного субсидирования развития этих территорий, льготных условий выкупа земельных участков, программ по возмещению части затрат по отдельным видам работ – инвестор на начальном этапе реализации своего проекта экономит до 30% вложений. В дальнейшем, после запуска производства, инвестор получает длительный период льготного налогообложения. По отдельным видам налогов нулевая ставка сохраняется на 10 лет, а сниженные ставки, за счет Правительства Московской области, действуют еще дольше. По мировым стандартам – это уникальные условия, которые чрезвычайно важны для проектов с длительным периодом окупаемости, к которым относятся практически все инвестпроектов сфере медицины и фармацевтики», — говорит Антон Афанасьев. Он также добавляет, что в Московской области, помимо особых экономических зон действует еще около 80 производственных площадок, которые полностью подготовлены для подключения новых промышленных предприятий, в том числе медицинских и фармацевтических Такого количества индустриальной инфраструктуры нет ни в одном российском регионе и это в значительной степени снижает как временные так и финансовые затраты реализации инвестиционных проектов. Еще одним стимулирующим финансовым инструментом, который заложен в государственной стратегии, является Специальный инвестиционный контракт (СПИК). В рамках таких контрактов компаниям предлагаются индивидуальные условия реализации инвестпроектов. Основные контуры СПИК – это нулевая ставка налога на прибыль на срок действия соглашения, а также ряд других налоговых льгот. Остальные преференция разрабатываются индивидуально. «Нужно понимать, что СПИК – это индивидуальные условия, которые формируются специально под инвестора, исходя из параметров и особенностей отдельно взятого инвестиционного проекта, — подчеркивает Афанасьев. — Московская область имеет опыт реализации подобных проектов: на территории региона уже работает два завода, которые были построены в рамках СПИК. Конечно, далеко не каждый инвестор может претендовать на спецусловия, но фармкомпании, особенно занимающемся собственными разработками, могут рассчитывать на заключение СПИК и Корпорация развития Московской области готова оказать инвесторам необходимое содействие в переговорных процессах по этим вопроса». Логистика Не менее важным маркером при принятии инвестиционного решения для бизнеса является логистика. Особенно это актуально если инвестпроект реализуется на территории иностранного государства. В этом отношении Московская область также выделяется среди других российских регионов. В Подмосковье сосредоточен крупнейший транспортно-логистический узел, который связывает Западную Европу, страны Азиатско-тихоокеанского региона, государства Средней и Центральной Азии. Через область проходит 11 железнодорожных магистралей, 11 автомобильных трасс федерального значения, на территории находятся 4 международных аэропорта. Вся эта инфраструктура обеспечена крупными складскими комплексами и сортировочными терминалами. Регион обладает самой развитой в России логистической инфраструктурой, которая позволяет эффективно наладить производственно-торговые связи как внутри России, так и на внешних рынках. Впрочем, и сам Московский регион является крупнейшим потребительским рынком на территории России и стран СНГ. На территории Московской агломерации проживает более 20 миллионов человек, которые обеспечивают стабильный спрос на продукцию фармацевтической отрасли. Согласно отчету аналитической компании DSM Group, в 2019 году регион занимает первое место в потреблении фармпродукции в России. Наука и Кадры Еще одним важнейшим преимуществом Московской области в плане инвестиционной привлекательности является наличие высококвалифицированных кадровых ресурсов. Для фармацевтических и медицинских компаний, которые ведут собственные разработки этот фактор имеет едва ли не первостепенное значение, считает глава КРМО. «В Московской области исторически заложены условия для научно-исследовательского развития фармацевтической отрасли. Например, в особой экономической зоне «Дубна» развита ядерная медицина. База Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), работающего в наукограде Дубна, уже стала основой для целого ряда международных проектов в сфере медицинских разработок. Именно наличие наработок института и узкопрофильный кадровый ресурс позволили компании «НаноБрахиТек», о которой уже говорилось, разработать и приступить к выпуску инновационных продуктов по лечению раковых заболеваний. Всего на базе ОИЯИ в ОЭЗ «Дубна» реализуется 11 инвестиционных проектов. При этом промышленная площадка интересна не только для инвесторов из сферы ядерной медицины. В ОЭЗ «Дубна» локализован целый ряд других производственных компаний медицинской и фармацевтической направленности. На сегодняшний день на территории ОЭЗ сформирован медико-фармацевтический кластер из 32 резидентов», — говорит Антон Афанасьев. Он также отмечает, что в ближайшем будущем в Московской области появится еще одна локация, которая будет вызывать повышенный интерес у инвесторов фармацевтического сектора. Учитывая новые приоритет государства в сфере развития биотехнологий, наиболее перспективной территорией для реализации проектов этого направления становится еще один наукоград в Подмосковье – Пущино. «Город Пущино с 1962 года имеет статус «Научный центр биологических исследований». На сегодняшний день в наукограде работают 9 научно-исследовательских институтов, которые специализируются на исследованиях в области молекулярной биологии, генной инженерии, клеточной биологии, биофизики, радиобиологии, микробиологии, биохимии, опытного биологического приборостроения. 30% всех российских исследований в этой сфере проходят именно здесь! Это идеальная локация для инвестиций в биофармацевтику. Высококвалифицированные кадры, а также многолетние наработки и исследования в профильной сфере в совокупности с финансовыми стимулами в рамках государственной программы «Фарма 2030» делают Пущино главной точкой притяжения инвестиций в фарминдустрию не только на российской, но и на мировой карте», — уверен генеральный директор КРМО. В данный момент Корпорация развития Московской области при поддержи регионального правительства ведет работу над созданием в Пущино биофармацевтического кластера. Проект профильного индустриального парка, который предусматривает создание необходимой промышленной инфраструктуры и коммуникаций уже готов. Предполагается, что на площадке парка смогут разместится не менее десяти крупных научно-производственных предприятий. За счет новой индустриальной площадки, наукоград Пущино будет дополнен профильными производственными мощностями. В результате имеющиеся научные наработки будут в кратчайшие сроки запускаться в массовое производство, и в Московской области появится эффективный промышленный биофармацевтический кластер. «Кадровый и научный ресурс гармонично дополняют уникальную структуру инвестиционного климата Московской области, который ежегодно привлекает новых резидентов как из России, так и из-за рубежа. Не случайной четверть из открывшихся в России в прошлом году фармацевтических производственных площадок было локализовано в Подмосковье, — отмечает Антон Афанасьев. — В этом году на территории региона было открыто еще два производственных объекта этой направленности: российское предприятие «Оболенское» запустило новую производственную линию по выпуску лекарственных препаратов, а японско-немецкая компания Sysmex открыла свою опытно-производственную лабораторию. Всего в области работает около 70 компаний из сферы фармацевтики и медицины, причем 26 из них считаются крупными. Порядка 7 крупных проектов медико-фармацевтической направленности находятся в стадии реализации». Экспорт Еще одним очень важным аспектом новой госстратегии будет стимулирование экспорта продукции фармацевтического сектора. Промежуточный целевой показатель, на который ориентируется госпрограмма — $2,4 млрд, к 2024 году. По итогам 2018 года статистическое агентство «Ru-Stat» этот показатель оценивал в $635 млн. «Наиболее перспективными, с точки зрения экспортного потенциала, является как раз продукция биотехнологического направления фармпромышленности, что делает локацию формируемого биофармацевтического кластера «Пущино» еще более интересной для потенциальных инвесторов. В этом же разрезе стоит отметить и экспортные возможности особых экономических зон, в рамках которых действует свободная таможенная зона. Напомню, в Подмосковье таких площадок уже 3, еще 2 появятся в ближайшем будущем. К тому же сейчас правительство региона изучает возможность распространение режима ОЭЗ на другие территории, в том числе и на Пущино», — сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области Антон Афанасьев. Готовность к новому пику инвестиционной активности Фармацевтический сектор в Подмосковье развивается стремительными темпами. Сегодня в регионе производится 24% всей фармацевтической продукции Российской Федерации. За последние пять лет объем финансовый объем производства в регионе вырос в три с 40 миллиардов рублей до 120 миллиардов рублей по итогам 2018 года. В ближайшей перспективе при поддержке федеральных и региональных государственных программ стимулирования инвестиций в медико-фармацевтический сектор эта тенденция должна сохранится. Ожидая в связи с запуском программы «Фарма 2030» нового всплеска интереса к фармсектору, Московская область начала внедрять специальные образовательные программы для подготовки профессионалов способных решать специфические задачи отрасли. С октября 2018 года в регионе ведется обучение инженеров и технических специалистов специально для строительства и обслуживания медицинских учреждений. За счет этого инвесторы из сферы медицины и фармацевтики в Московской области будут обеспечены высококвалифицированными кадрами начиная со старта реализации и далее на весь период жизненного цикла инвестпроекта. Таким образом, на сегодняшний день, в преддверии старта программы «Фарма 2030», Московская область представляется наиболее перспективной инвестиционной локацией для предприятий медико-фармацевтического сектора. При этом локацией не только в масштабе российского инвестиционного поля, но и в рамках всего мирового рынка. В регионе сосредоточены необходимые ресурсы для инновационного развития отрасли, которые при должном стимулировании, способны обеспечить качественный научно-производственный рывок в медицине. Получить максимально полную информацию о всех доступных мерах государственной поддержки для фармацевтической отрасли инвесторам поможет Корпорация развития Московской области. Также КРМО готова обеспечить полное сопровождение инвестиционного проекта, включая строительный консалтинг и документооборот, а также GR-поддержку. Все услуги Корпорация, как институт правительства Московской области оказывает на безвозмездной основе. По всем вопросам сотрудничества обращайтесь:

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