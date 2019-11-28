Медицинская промышленность России пополнилась двумя подмосковными предприятиями

В подмосковной Дубне введены в эксплуатацию научно-производственный комплекс, где будут выпускаться уникальные инновационные тесты для неонатального скрининга, и предприятие, которое выведет на рынок новые автоматы окраски биологических препаратов для профилактики и борьбы с онкозаболеваниями.

Министерством жилищной политики Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию двух предприятий, построенных на территории ОЭЗ «Дубна» ее резидентами — «Биомедицинской компанией» (БМК) и МЛТ. Оба инвестора являются участниками регионального Медико-технического кластера.

Проект БМК направлен на импортозамещение оборудования и создание инновационных продуктов в первую очередь в сфере неонатального скрининга. На сегодняшний день это первое и единственное высокотехнологичное предприятие данного профиля в России.

Здоровье детей, в том числе новорожденных – это абсолютный приоритет, поэтому проект резидента ОЭЗ очень значим для отечественного здравоохранения, — говорит заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. — Еще до появления ребенка на свет, на самой ранней стадии развития важно быть уверенными в его физическом здоровье или определить наследственные заболевания, чтобы вовремя начать лечение. Как раз такие тесты по собственным технологиям БМК будет производить в Дубне. С выходом предприятия на полную мощность данная продукция вытеснит более дорогую импортную, заняв свыше 50% отечественного рынка.

Вадим Хромов добавил, что в инновационной продукции заинтересованы региональные медико-генетические центры России, службы скорой помощи, больницы, клинико-диагностические лаборатории.

На основе собственных запатентованных оригинальных разработок мы планируем производить и другую медицинскую продукцию, — рассказывает генеральный директор ООО «Биомедицинская компания» Николай Осин. — Например, это тесты для пренатальной диагностики синдрома Дауна и для мониторинга работы сердца, что особенно важно для пациентов с острым инфарктом миокарда. Еще одно направление — производство сложных реагентов для оперативного скрининга одновременно на несколько наркотических веществ – будет ориентировано на таких потребителей, как органы исполнения наказаний, силовые структуры, оборонные предприятия.

Сегодня на заводе ведутся пуско-наладочные работы. Серийное производство продукции инвестор начнет после получения на нее регистрационных удостоверений. Официальные разрешительные документы компания может получить уже в следующем году. В реализацию проекта инвестировано 180,5 млн рублей, что почти в два раза больше запланированного. Здесь намерены создать 26 рабочих мест.

Еще один резидент подмосковной ОЭЗ, получивший разрешение на ввод в эксплуатацию, компания МЛТ уже организовала на своем высокотехнологичном предприятии 28 рабочих мест и вложила в проект более 109 млн рублей. Инвестор проектирует и производит медицинские изделия, необходимые для диагностики, лечения и профилактики тяжелейших патологий системы кровообращения и онкологических заболеваний.

К настоящему моменту на предприятии разработано, зарегистрировано и запущено в производство 7 новых приборов, еще два прибора находятся на стадии регистрации. Кроме того, зарегистрирован и производится набор реагентов для скрининга на рак шейки матки (РШМ), который резидент планировал поставлять, в том числе, в Подмосковье. Региону предложено проведение пилотного проекта скрининга на РШМ на основе собственных изделий, которые на порядок дешевле импортных. По словам генерального директора МЛТ Александра Безрукова, при его реализации заболеваемость и смертность от этого заболевания можно снизить до 70–80%. Пока это предложение находится на стадии рассмотрения.

В мае этого года резидент прошел конкурсный отбор по программе «Коммерциализация» и Фонд содействия инновациям предоставил ему субсидию для подготовки производства, сертификации и вывода на рынок новых автоматов окраски биологических препаратов, необходимых для профилактики и борьбы с онкозаболеваниями. Один из таких приборов уже зарегистрирован и начал поступать в российские лаборатории, регистрация других сейчас ведется как в нашей стране, так и за ее пределами. Вадим Хромов заметил, что резидент активно взаимодействует с зарубежными заказчиками. Контракты на экспортные поставки инновационных программируемых автоматов окраски заключены с компаниями из Индии, Ирана, ФРГ.

«Московская область один из лидеров по объёму выпуска инновационной продукции. Порядка 100 тысяч рабочих мест в регионе создано предприятиями, занятыми в сфере технологий и инноваций, в том числе и производителями медоборудования и медизделий. Это свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности региона для таких компаний, локализоваться которым помогает Корпорация развития Московской области. Как госинститут мы на безвозмездной основе осуществляем весь комплекс сопровождения инвестпроекта в Подмосковье. Накопленный нами опыт, в том числе, по работе с производителями медоборудования, фармкомпаниями, позволяет нам реализовывать технологичные инвестпроекты с максимальной эффективностью», — сказал заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.

gmpnews