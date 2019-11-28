В 2020 году для аптек наступит момент истины, связанный с отменой ЕНВД

В текущем году российский фармритейл демонстрирует довольно скромную рублёвую динамику, которая фактически обеспечивалась только за счёт роста цен. В отношении натурального потребления, особенно это касается безрецептурных ЛП и парафармацевтики, продолжается ставший почти привычным спад. Причём помимо проблемы стагнации доходов населения на аптеки ощутимое давление оказывает и неаптечный сегмент, который планомерно отбирает потребителей у традиционных аптек. В т.ч. активно растёт онлайн формат, и здесь помимо российских лидеров онлайн торговли, заявляют о себе и иностранные игроки. В частности, планы по открытию офиса в Москве анонсировал американский iHerb. И для российской фармрозницы это вряд ли хорошая новость, именно так говорится в аналитическом отчете компании RNC Pharma®, которая представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2019 г.

Мало хорошего сулят и регуляторные новшества, в следующем году наступает момент истины, связанный с отменой ЕНВД. Сам факт отмены налоговой льготы, привязан к старту системы маркировки, а она с высокой долей вероятности не заработает раньше июля 2020 г. Передышка тут весьма кстати, можно спокойно поменять налоговый режим, без коллапсов и потрясений. Но в результате доходность относительно небольших региональных аптечных сетей ожидаемо упадёт.

Как её повышать, если фискальные методы станут недоступны, скорее всего понятно весьма ограниченному перечню игроков. Вариант выставиться на продажу выглядит не очень, покупать их будут точечно. К тому же крупному бизнесу можно просто дождаться пока «клиент» закроется сам – время работает не в пользу мелкого бизнеса. Естественно, сети крупнее среднего уровня, давно потирают руки, ожидая, когда место на поляне начнёт расчищаться и появится исторический момент для развития.

К слову, в условиях ограниченного спроса у крупных сетей тоже не огромное разнообразие возможностей, отсюда весьма причудливые форматы, как, например, проект по услуге pos-кредитования в аптеках сети «Самсон-Фарма» совместно с «МТС-банком». Большинство СМИ усмотрели в событии социальную подоплёку, но, очевидно, это чисто бизнес-история, призванная стимулировать спрос на продукцию верхнего ценового сегмента, и прежде всего парафармацевтику.

Топ аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2019 г.

№ Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.10.2019 Доля на рынке, %, руб. ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО Классические аптечные сети 1 Ригла Москва 2 676 6,32 7,53 6,57 2 ГК Эркафарм Москва 1 178 5,09 6,01 5,28 3 Аптечная сеть 36,6 Москва 1 382 4,53 3,45 4,31 4 НеоФарм Москва 694 3,82 2,69 3,59 5 Вита Самара 1 742 3,65 2,96 3,51 6 Планета Здоровья1 Пермь 1 711 3,29 1,90 3,00 7 Фармленд Уфа 1 258 2,45 2,57 2,48 8 Апрель1 Краснодар 1 350 1,84 3,55 2,20 9 Мелодия Здоровья Новосибирск 849 1,66 1,72 1,67 10 Фармаимпекс1 Ижевск 695 1,53 2,21 1,67 Аптечные сети смешанного типа 1 АСНА Москва 8 744 13,52 15,64 13,96 2 Имплозия1 Самара 4 045 4,50 4,65 4,53 3 ИРИС Москва 1 607 3,59 3,17 3,50 4 Идея1 Санкт-Петербург 205 0,79 1,29 0,89 5 Монастырев.рф Владивосток 44 0,43 0,56 0,46 6 Советская аптека Москва 185 0,31 0,49 0,35 7 ВекФарм Москва 27 0,09 0,06 0,08 Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2 1 ПроАптека Москва 5 755 8,41 4,14 7,52 2 PharmMarket Москва 6 182 7,64 10,36 8,20 3 МФО Санкт-Петербург 3 908 5,19 5,49 5,25 4 Созвездие Москва 2 734 2,08 1,66 2,00 5 Платформа Фармхаб Москва 1 237 1,73 1,87 1,76 6 Аптечное партнерство Альянсфарма Санкт-Петербург 1 016 1,61 1,60 1,61 7 ВЕСНА Санкт-Петербург 1 632 1,48 1,79 1,55 8 Надежда-Фарм Тамбов 202 0,32 0,26 0,30 Сервисы дистанционного заказа 1 Аптека.ру Новосибирск 17 464 2,14 4,43 2,61 2 Здравсити.ру1 Москва 12 234 0,47 0,72 0,52 3 Еаптека.ру1 Москва 68 0,21 0,15 0,20 1 — экспертная оценка2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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