Росздравнадзор отчитался о качестве и количестве лекарств для терапии муковисцидоза

По поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой Росздравнадзор проанализировал ситуацию с наличием на фармрынке РФ антибактериальных препаратов, применяемых в комплексной терапии муковисцидоза. Этому предшествовали публикации в соцсетях о проблемах, с которыми сталкиваются граждане при получении лекарств для лечения этого заболевания.

По данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, предоставляемым производителями и поставщиками лекарственных препаратов, за истекший период 2019 года препарат «Фортум» (МНН цефтазидим) поступил в обращение в объеме 42,5 тыс. упаковок, что сопоставимо с объемом поставок в 2018 году.

Кроме того, в обращение поступило 3,4 млн упаковок препаратов, аналогичных в рамках МНН, в том числе отечественного производства, что на 30% больше, чем в 2018 году.

Лекарственный препарат «Тиенам» (МНН имипенем+циластатин) поступил в обращение на территории РФ в 2019 году в объеме 8,3 тыс. упаковок, однако производитель проинформировал о прекращении его производства и ввоза в РФ. При этом в обращение поступило 2,2 млн упаковок препаратов, аналогичных в рамках МНН, в том числе отечественного производства, что почти в 2,5 раза больше объемов выпуска в обращение в 2018 году.

Препарат «Амикацин» различных производителей поступил в обращение на территории РФ за истекший период 2019 года в объеме более 9,8 млн упаковок, что на 24% больше объемов выпуска в обращение в 2018 году.

Препарат «Колистин» (МНН колистиметат натрия) в 2019 году поступил в обращение в объеме 2,3 тыс. упаковок. Аналогичные лекарственные препараты в рамках МНН для медицинского применения в РФ не зарегистрированы.

С учетом мнения Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, в состав которого входит МОО «Помощь больным с муковисцидозом», лекарственные препараты для лечения данного заболевания в приоритетном порядке включаются в план выборочного контроля качества. За период 2017–2019 годов среди отобранных для контроля образцов несоответствия качества не выявлено, говорят в Росздравнадзоре: «Сообщений о нежелательных реакциях на указанные лекарственные препараты, достоверно связанных с их применением, оказывающих негативное влияние на соотношение пользы и риска их использования и служащих основанием для отмены или приостановления государственной регистрации, в Росздравнадзор не поступало».

pharmvestnik