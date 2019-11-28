Фармкомпании стали больше вкладывать в производство геннотерапевтических препаратов

Компании Pfizer («Пфайзер») и Novartis («Новартис») стали лидерами – 600 млн долл. США и 500 млн долл. США соответственно.

Руководитель направления «Геннотерапевтические препараты» компании Pfizer Боб Смит заявил, что компании сильно рискуют, вкладывая капитал в строительство предприятий по производству препаратов, которые еще не одобрены.

Президент компании AveXis («АвеКсис») Дэвид Леннон отметил, что возможности компаний по контрактному производству не отвечают потребностям разработчиков, поэтому в долгосрочной перспективе необходимо собственное производство. Novartis приобрела AveXis в апреле 2018 года за 8,7 млрд долл. США.

Илья Дугин

pharmvestnik