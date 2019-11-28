К концу 2020 года МЭЗ запустит производство диазепама в детских лекарственных формах

Незарегистрированный в РФ препарат в лекарственной форме — раствор ректальный 5 мг/ 2,5 мл №5 и 10 мг/ 2,5 мл № 5, предназначен для купирования судорожного синдрома у детей, больных эпилепсией, сообщили в пресс-службе предприятия.

Помимо ввоза необходимых лекарственных препаратов, завод совместно с Минздравом России организовали работу с региональными органами здравоохранения по отгрузкам психотропных лекарственных препаратов в субъекты РФ.

Заключены договоры дарения (передачи) с 45 субъектами, которые заявили о потребности в незарегистрированных в РФ лекарственных формах диазепама.

До 29 ноября 2019 года этот препарат в полном объеме будет отгружен в эти субъекты.

Кроме того, Минпромторг России совместно с МЭЗ внедряют в производство лекарственные препараты «Диазепам», раствор для ректального введения 2,5 мг/1,25 мл, 5 мг/2,5 мл, 10 мг/2,5 мл, 20 мг/5 мл.

Ориентировочный срок начала собственного производства в ректальных формах — IV квартал 2020 года.

Ранее Московский эндокринный завод ввез 7 620 упаковок клобазама.

«Таким образом, из необходимого количества 11 270 упаковок, утвержденного распоряжением Правительства РФ, на сегодняшний день ввезено уже 10 720 упаковок», — сообщили в пресс-службе МЭЗ.

Фото: пресс-служба МЭЗ

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