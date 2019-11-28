Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов по программе «ВЗН»

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
– Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 15 291 611,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 02.12.2019 09:00.
– Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 121 481 781,96 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 999 488 538,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 999 488 538,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 620 811 642,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 832 890 175,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 752 218 806,60 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 856 072 648,56 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 668 292 525,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 419 715 531,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 620 007 780,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация 4 мг/мл – 12 мг/мл)
Начальная (максимальная) цена контракта: 161 332 816,80 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Леналидомид, капсулы, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 869 314 655,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Леналидомид, капсулы, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 858 245 612,62 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Леналидомид, капсулы, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 907 038 062,26 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Леналидомид, капсулы, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 960 887 083,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Леналидомид, капсулы, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 905 528 017,68 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг (6 млн МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 270 057 038,70 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг (6 млн МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 905 648 261,30 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 826 424 760,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 952 757 680,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 704 566 100,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.12.2019 09:00.
Елена Сидорова
pharmvestnik