Новый российский антибиотик: преимущества в комбинации

Решение было найдено в комбинации амоксициллина — полусинтетического антибиотика широкого спектра действия, и клавулановой кислоты — ингибитора бета-лактамаз. Клавулановая кислота структурно близка к пенициллинам, но обладает способностью инактивировать широкий спектр бета-лактамаз микроорганизмов. Она защищает амоксициллин от разрушения его бета-лактамазами, что позволяет значительно расширить антибактериальный спектр амоксициллина.

Но в последнее время назрела необходимость «упаковать» эту комбинацию в современную, удобную для пациента форму (не потеряв при этом результативность, разумеется).

Решение было найдено в формате диспергируемых таблеток. Именно в такой форме выпускается новый российский препарат «Aмоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС». В чем преимущества этого препарата?

Высокое качество препарата, которое гарантируется использованием самого современного оборудования и репутацией референтного препарата: «Aмоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС» является воспроизведенным препаратом; Приемлемая цена. Российский препарат на 20% дешевле оригинального препарата, без потери эффективности; Удобство и простота применения. Препарат имеет четыре дозировки, что позволяет индивидуально подобрать удобный режим дозирования при подборе схемы лечения; Возможность растворения таблетки перед приемом; Наличие детских дозировок (125 и 250 мг, таблетка 250 мг с риской); Приятный вкус, что немаловажно для назначения детям.

Для удобства предусмотрены два способа приема «Амоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС»: таблетку можно проглотить целиком, запив стаканом воды, а можно растворить в воде (минимум 30 мл) и принять в виде суспензии.

Для провизоров и фармацевтов немаловажно и то обстоятельство, что препарат экономически выгоден для аптеки.

При рекомендации новой формы выпуска отмечается рост суммы среднего чека (по сравнению с классическими таблетками и порошками); Продукт формирует лояльность потребителей к аптеке при рекомендации: как более экономичного по сравнению с прямым аналого; как более удобного по сравнению с другими формами выпуска; Можно принять участие в мотивационных программах производителя.

Кроме препарата «Aмоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС» производитель выпускает также вариант без клавулановой кислоты — «Амоксициллин ЭКСПРЕСС», который рекомендуется в случаях доказанной чувствительности возбудителя к пенициллинам.

Таким образом, очевидно, что новый препарат российского производителя является очень перспективным антибактериальным средством и представляет несомненный интерес для аптечных учреждений.

Источник: Фармстандарт

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