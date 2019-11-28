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Новый российский антибиотик: преимущества в комбинации

Проблема устойчивости микроорганизмов к антибиотикам пенициллинового и цефалоспоринового ряда, в принципе, решена уже давно. Хорошо известно, что такая устойчивость связана с выработкой возбудителями ферментов класса бета-лактамаз. Эти ферменты разрушают антибиотики, в результате чего микроорганизмы, продуцирущие бета-лактамазы, оказываются неуязвимыми для пенициллинов и цефалоспоринов.

Решение было найдено в комбинации амоксициллина — полусинтетического антибиотика широкого спектра действия, и клавулановой кислоты — ингибитора бета-лактамаз. Клавулановая кислота структурно близка к пенициллинам, но обладает способностью инактивировать широкий спектр бета-лактамаз микроорганизмов. Она защищает амоксициллин от разрушения его бета-лактамазами, что позволяет значительно расширить антибактериальный спектр амоксициллина.

Но в последнее время назрела необходимость «упаковать» эту комбинацию в современную, удобную для пациента форму (не потеряв при этом результативность, разумеется).

Решение было найдено в формате диспергируемых таблеток. Именно в такой форме выпускается новый российский препарат «Aмоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС». В чем преимущества этого препарата?

  1. Высокое качество препарата, которое гарантируется использованием самого современного оборудования и репутацией референтного препарата: «Aмоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС» является воспроизведенным препаратом;
  2. Приемлемая цена. Российский препарат на 20% дешевле оригинального препарата, без потери эффективности;
  3. Удобство и простота применения. Препарат имеет четыре дозировки, что позволяет индивидуально подобрать удобный режим дозирования при подборе схемы лечения;
  4. Возможность растворения таблетки перед приемом;
  5. Наличие детских дозировок (125 и 250 мг, таблетка 250 мг с риской);
  6. Приятный вкус, что немаловажно для назначения детям.

Для удобства предусмотрены два способа приема «Амоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС»: таблетку можно проглотить целиком, запив стаканом воды, а можно растворить в воде (минимум 30 мл) и принять в виде суспензии.

Для провизоров и фармацевтов немаловажно и то обстоятельство, что препарат экономически выгоден для аптеки.

  1. При рекомендации новой формы выпуска отмечается рост суммы среднего чека (по сравнению с классическими таблетками и порошками);
  2. Продукт формирует лояльность потребителей к аптеке при рекомендации:
    1. как более экономичного по сравнению с прямым аналого;
    2. как более удобного по сравнению с другими формами выпуска;
  3. Можно принять участие в мотивационных программах производителя.

Кроме препарата «Aмоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС» производитель выпускает также вариант без клавулановой кислоты — «Амоксициллин ЭКСПРЕСС», который рекомендуется в случаях доказанной чувствительности возбудителя к пенициллинам.

Таким образом, очевидно, что новый препарат российского производителя является очень перспективным антибактериальным средством и представляет несомненный интерес для аптечных учреждений.

Источник: Фармстандарт

pharmvestnik

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Ноябрь 28, 2019 | Просмотров: 19