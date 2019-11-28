На Pharmtech прошла презентация книги «Track&Trace: Будущее цепей поставок»

«Как ни странно все говорят о маркировке, хотя стоит говорить о Track&Trace, которая улучшает бизнес-процессы предприятия, — признался Гимадиев. — Консорциум GS1 не зря включает маркировку в разряд прорывных технологий. Это такой пласт программного обеспечения, который в ближайшие три — пять лет изменит мировую экономику, преобразит IT ландшафт многих предприятий, а уже сегодня позволяет фармацевтическому предприятию, 3PL оператору, импортеру, дистрибьютору сделать единую экосистему обмена информацией и систему заказов прозрачной, обеспечить единые стандарты обмена документацией, повысить качество бизнес-процессов».

В России регуляторика государства подстегивает внедрение Track&Trace-решений, это оставляет большой задел для последующей трансформации предприятий и информационных систем, развития отношений между контрагентами.

«Я чувствую бесконечную благодарность к людям, которые инициировали процесс маркировки в Российской Федерации, — продолжил автор книги. — Они масштабировали и вывели на новый уровень процессы, которыми мы занимаемся еще с 2006 года, в интересах тех предприятий, которые совершенно добровольно стали внедрять Track&Trace-системы для упрощения и улучшения производственных, логистических операций, операций по контролю качества, интеграции информационных систем».

Кроме отчетного фискального звена в проекте маркировка есть здравые идеи, касающиеся улучшения взаимодействие между контрагентами, как сделать бизнес-процессы контролируемыми во всех звеньях цепи, как сделать так, чтобы цепочка прохождения заказов от аптечных пунктов, дистрибьюторов фармпроизводителей (включая иностранных»), 3PL операторов и обратно была прогнозируема, контролируема, анализируема. Все эти задачи закрывает зрелая Track&Trace-система, внедрение которой — это тот водораздел, на который стоит обратить внимание в данный момент, чтобы не упустить момент. Есть несколько основных вызовов для рынка.

Как сделать так, чтобы информационные системы всех звеньев цепи объединились в единый контур без долгих интеграций через API, без соединения разных команд разработки между собой? Чтобы фармпроизводитель просто и безболезненно менял хостинг у 3PL операторов, без дальнейшего многомесячного перехода между информационным системами? Чтобы информационные системы предприятия, WMS, ERP, системы идентификации и прослеживаемости работали как единый контур? Чтобы информационные системы, развернутые на территории России, были идентичными тем, что используются за рубежом?

«Обо всем этом мы написали в книге, — рассказал Гимадиев. — Мало кто сомневается, что маркировка изменит мир. Мы в Original Group разобрались в деталях, что конкретно будет происходить, и поделились своим опытом с рынком».

Источник: Original Group

pharmvestnik