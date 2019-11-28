Директор фармпроизводства – самая востребованная топ-позиция в регионах

Чаще всего фармацевтические компании нуждаются в профессионалах на позицию директора производства. Таковы результаты исследования компании KontaktInterSearchRussia, проведенного в сентябре-октябре 2019 года. В опросе приняли участие 714 топ-менеджеров компаний федерального и регионального уровня из различных секторов (12% опрошенных – представители сектора «медицина и фармацевтика»).

Результаты исследования компании Kontakt InterSearch Russia показали, что в секторе «медицина и фармацевтика» наиболее востребованной руководящей позицией в регионах остается позиция директора производства (64% опрошенных). Далее следуют директор по качеству (55%), технический директор (51%), руководитель отдела разработки (47%), руководитель проектов по строительству и модернизации (41%), директор филиала (33%), главный инженер (27%).

Главная причина дефицита управленцев – нехватка профессиональных знаний (69% ответов) и опыта (59%) у местных кандидатов. Именно поэтому 79% компаний вынуждены приглашать управленцев из других регионов.

За последние 5 лет 20% компаний стали чаще привлекать иногородних кандидатов. При этом почти треть работодателей признались, что получить в команду профессионального управленца становится сложнее. Трудности с их привлечением из других городов испытывают 64% компаний.

Чаще всего компании смотрят кандидатов из соседних городов (50%), по бессрочному договору.

Типичный портрет соискателя – мужчина до 40 лет без семьи. Семейным кандидатам переезжать сложнее, до 48% отказов от релокации получают работодатели в связи с возражениями со стороны семьи кандидата.

Интересно, что при привлечении соответствующих кандидатов в регионы компании по-прежнему полагаются на финансовую сторону. 52% компаний обеспечивают более высокий доход кандидата по сравнению с местным рынком компенсаций. В среднем заработки иногородних управленцев выше на 11–30%.

Только 17% работодателей вкладываются в развитие HR-бренда для того, чтобы привлекать кандидатов на высокие позиции в регионы.

К другим привлекательным предложениям, склоняющим кандидата в пользу переезда, как правило, относятся: оплата проживания и переезда кандидата (64% компаний), автомобиль (31%), 23% предлагают более интересную должность, 14% формируют расширенный соцпакет на всю семью.

Разрыв трудовых отношений обычно происходит из-за того, что сотрудник не смог справиться с задачами (58%) или по-другому представлял себе условия на месте (44%).

«Проблема дефицита грамотных управленцев в регионах стоит остро, – комментирует ситуацию партнер компании KontaktInterSearchRussia Юлия Забазарных. – Не все компании могут позволить себе дорогостоящего управленца с отличным портфолио и предложить ему соответствующие условия проживания. При этом половина организаций не проводят последовательную карьерную политику взращивания кадров (56% опрошенных не готовы отправлять сотрудников на обучение) и не развивают систему наставничества (у 36% игроков нет программы наставничества). Решением сложившейся ситуации может стать как временное привлечение управленцев на проекты с начальным выстраиванием всех процессов и дальнейшим делегированием задач, так и усиление работы в области обучения перспективных кадров и передача опыта от возрастных экспертов к молодежи, создание корпоративных университетов и т.п.».

Елена Григорьева

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