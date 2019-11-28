Продажи ЖНВЛП растут в стоимостном и натуральном выражениях

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) занимают 36,3% (262 миллиарда рублей) от общего объема розничной реализации в денежном выражении (+10% к YTD’9 2018), а в упаковках — 45,3% (1,7 милларда упаковок).

Ценовые сегменты препаратов ЖНВЛП в денежном выражении и их лидирующие бренды за период с января по сентябрь 2019 года выглядят следующим образом.

Наибольшую долю продаж (31%) занимает группа препаратов стоимостью от 100 до 300 руб. за упаковку, лидером которой стал бренд «Нурофен» производства «Рекитт» со средней ценой 185 рублей.

Заняв долю 19%, далее следуют ЛС в ценовом сегменте от 300 до 500 рублей. Возглавляет его «Мексидол» от «Фармсофт», его средняя цена составила 435 рублей.

Равные доли (18%) занимают дорогостоящие ценовые сегменты: от 500 до 1 000 рублей и более 1 000 рублей. Лидерами стали бренды «Ингавирин» («Валента») и «Ксарелто» («Байер») соответственно.

Наименьший объем розничных продаж препаратов из перечня ЖНВЛП в денежном выражении продемонстрировала группа дешевых препаратов стоимостью до 100 рублей. Первую строчку в рамках сегмента занимает бренд «Риностоп» производства «Отисифарм» со средней ценой 59 рублей за упаковку.

Источник: AlphaRM

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