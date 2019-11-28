Сотрудники ФСБ задержали главу Минздрава Ростовской области

Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

По информации источника, Быковская — не единственный фигурант по данному уголовному делу. Следственные мероприятия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области проводят сотрудники ФСБ.

Источник также добавил, что дело главы ростовского Минздрава связано с нарушением антимонопольного законодательства.

ФАС России выявила признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в регионе в 2017-2018 годах между областным Минздравом, организаторами торгов — больницами и одним обществом с ограниченной ответственностью.

Фото: pda.donland.ru

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