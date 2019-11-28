Сотрудники ФСБ задержали главу Минздрава Ростовской области

В Ростове задержали главу областного Татьяну Быковскую, сотрудники ФСБ проводят обыски у высокопоставленных чиновников этого ведомства.
Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.
По информации источника, Быковская — не единственный фигурант по данному уголовному делу. Следственные мероприятия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области проводят сотрудники ФСБ.
Источник также добавил, что дело главы ростовского Минздрава связано с нарушением антимонопольного законодательства.
ФАС России выявила признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в регионе в 2017-2018 годах между областным Минздравом, организаторами торгов — больницами и одним обществом с ограниченной ответственностью.
Фото: pda.donland.ru