Участники фармкартеля оштрафованы на 283,5 млн рублей

Ранее ФАС России признала ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» нарушившими п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции при участии в 331 электронном аукционе на поставку лекарств и медизделий в организации государственной системы здравоохранения.

Сумма дохода участников картеля составила более 800 млн рублей. Решение антимонопольного органа поддержал суд апелляционной инстанции.

«Кроме того, ЗАО «Фирма Евросервис» включено в Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), ведение которого осуществляет Генеральная прокуратура России», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Согласно данным Реестра, ЗАО «Фирма Евросервис» в 2018 году дважды привлекалось к административной ответственности за дачу взятки должностным лицам медицинских учреждений, в связи с чем было оштрафовано на 1 млн рублей и не может быть участником торгов в течение двух лет с момента попадания в Реестр.

В конце июля 2019 года глава антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что фармпром наряду с дорожным строительством являются самыми «засоренными» картелями отраслями.

«Картелей тысячи, наиболее «засоренные» картелями отрасли — фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Там сговариваются практически в 80—90% государственных объявленных торгов», — сказал глава ФАС.

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