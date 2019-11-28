Индийская Medanta Hospital вложит в открытие диализных и онкоцентров в России 2,5 млрд рублей

Соучредитель индийской Medanta Hospital Сунил Сачдэва до конца 2019 года откроет в России представительство для реализации медицинских проектов в регионах Дальневосточного федерального округа. На эти цели инвестор планирует направить 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили вернувшиеся с переговоров в Нью-Дели представители Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В Якутии Medanta Hospital намерена организовать в формате ГЧП сеть центров онкологического скрининга. Представители компании уже посещали Якутск в октябре 2019 года, тогда ими была изучена существующая медицинская инфраструктура и определен предварительный перечень медуслуг, которые будет оказывать Medanta.

Также индийская компания планирует построить несколько центров амбулаторной онкологической помощи в Бурятии. В октябре 2019 года Medanta объявила о намерении инвестировать 130 млн рублей в строительство в республике трех гемодиализных центров – по 40 коек каждый.

Меморандум о сотрудничестве Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Medanta Hospital подписали на Восточном экономической форуме в сентябре 2019 года. В начале декабря планируется утвердить окончательный перечень проектов, которые компания будет реализовывать на Дальнем Востоке.

Компания Medanta Hospital основана в 2009 году и представляет собой сеть многопрофильных медцентров суммарной госпитальной мощностью 1 800 коек, в Индии компания управляет 39 точками. В 2015 году одно из подразделений компании заключило соглашение о совместной работе в сфере здравоохранения с Минздравом Республики Дагестан, однако о результатах этого сотрудничества пока ничего не известно.