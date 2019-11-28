Отечественный линейный ускоритель «Оникс» выйдет на клинические испытания в конце 2020 года

Российский ускоритель для фотонной лучевой терапии «Оникс» (КЛТ-6) мощностью 6 МэВ выйдет на клинические испытания в конце 2020 года. Об этом рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Русатом Хэлскеа» Владимир Лазарев. Российский ускоритель для фотонной лучевой терапии «Оникс» (КЛТ-6) мощностью 6 МэВ выйдет на клинические испытания в конце 2020 года. Об этом рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Русатом Хэлскеа» Владимир Лазарев.

«НИИТФА [Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации. – Vademecum] сегодня вплотную подошел к выпуску модели нового линейного аппарата лучевой терапии 6 МэВ под брендом «Оникс». В следующем году будут проведены клинические испытания, и в 2021 году мы планируем выпустить его в серию на рынок Российской Федерации», – заявил Лазарев.

Как пояснили в НИИТФА, комплекс основан на ускорителе 6 МэВ, при этом энергия в нем может меняться от 2,5 МэВ до 6 МэВ. Энергия в 2,5 МэВ будет использоваться при визуализации для снижения дозовой нагрузки на пациента. По своим техническим характеристикам аппарат не будет уступать современным зарубежным комплексам с 3D-визуализацией. Большая часть деталей, использующихся в «Ониксе», – отечественного производства. Зарубежными комплектующими пока остаются детекторы источника киловольтного излучения, модулятор ускорительной секции, терапевтический стол и многолепестковый коллиматор. Последние два узла в 2020 году планируется заменить на российские, разрабатываемые сегодня НИИТФА совместно с конструкторским бюро «Марс» (входит в контур ГК «Росатом»).

В настоящий момент в институте собран экспериментальный образец, который в конце декабря 2019 года планируется установить в каньон для проведения исследовательских испытаний. «В конце декабря мы должны сказать, что экспериментальный образец есть, и приступить к сбору опытного образца, который будет проходить дальнейшие технические и клинические испытания для регистрации, – пояснили представители НИИТФА. – В конце следующего года мы должны пройти все технические испытания с опытным образцом и приступить к клиническим исследованиям. Конец 2021 года – это начало производства. Параллельно с разработкой единичного образца мы на территории НИИТФА создаем сборочную площадку, а потом уже мелкосерийное производство».

Тендер на НИОКР по созданию и передаче на клинические испытания «образца импортозамещающего комплекса лучевой терапии на базе инновационного оборудования» – 6 МэВ ускорителя и конусно-лучевого томографа – Минобрнауки объявило в октябре 2017 года. Исполнителем проекта стало АО «НИИТФА», общий объем финансирования с 2017 по 2019 год составляет 250 млн рублей. В разработке, помимо головного института, принимает участие рабочая группа специалистов ГК «Росатом», НМИЦ радиологии Минздрава, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, МГУ и МИФИ. Согласно условиям контракта на НИОКР, работы должны завершиться в июне 2020 года.

В феврале 2019 года Минздрав РФ утвердил перечень медицинского оборудования, предназначенного для переоснащения клиник по онкологической программе нацпроекта «Здравоохранение». В список вошли 147 наименований медизделий, в том числе тяжелое оборудование – КТ, МРТ и ПЭТ. Минздрав рекомендовал регионам закупать за счет бюджета нацпроекта медицинские изделия от отечественных производителей при «эквивалентных технологических характеристиках».

Весной 2019 года входящее в группу «Р-Фарм» Алексея Репика ООО «Фабрика РТТ» начало сборку линейных ускорителей американского производителя медтехники Varian Inc. В сентябре стороны договорились о локализации новой версии линейных ускорителей мейджора Halcyon в дополнение к уже собирающимся в подмосковной Дубне Unique и Clinac.

Фото: niitfa.ru

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