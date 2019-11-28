Американская прокуратура прислала повестки в суд пяти фармкомпаниям в связи с опиоидным кризисом

Пять фармкомпаний – Teva Pharmaceutical Industries, Mallinckrodt, Johnson&Johnson, Amneal Pharmaceuticals и McKesson – получили от прокурора восточного округа Нью-Йорка судебные повестки. Федеральные власти насторожились в связи с беспрецедентными объемами отгрузки наркотических препаратов, возможно, являющихся причиной кризиса в национальном здравоохранении. Пять фармкомпаний – Teva Pharmaceutical Industries, Mallinckrodt, Johnson&Johnson, Amneal Pharmaceuticals и McKesson – получили от прокурора восточного округа Нью-Йорка судебные повестки. Федеральные власти насторожились в связи с беспрецедентными объемами отгрузки наркотических препаратов, возможно, являющихся причиной кризиса в национальном здравоохранении.

Игроков американского фармрынка вызывают в суд присяжных, что говорит о начале уголовного расследования. Впервые об этом стало известно из публикации Wall Street Journal: издание 26 октября 2019 года сообщило, что прокуроры должны будут включить в расследование и другие компании.

Некоторые из повесток составлены как часть общеотраслевого расследования, которое проводится согласно Акту о распространении контролируемых веществ, требующему раскрытия информации об объемах отгрузки наркотических средств.

Пять упомянутых компаний, а также Cardinal Health и Walgreen Boots Alliance Inc, обвиняемые в разжигании опиоидного кризиса в США в октябре 2019 года, не смогли урегулировать возникшие к ним в этой связи претензии в досудебном порядке и закрыть расследование. Совокупный объем компенсаций, которые готовы были выплатить ответчики по «опиоидным» искам, составлял $50 млрд.