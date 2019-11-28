На российском рынке присутствуют аналоги большинства препаратов от муковисцидоза

Первые результаты проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) ситуации с препаратами для лечения муковисцидоза показали наличие на рынке аналогов этих лекарств, они прошли экспертизу качества и безопасности. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в рамках X Всероссийского конгресса пациентов.

Проверка началась в связи с появившейся информацией об исчезновении оригинальных препаратов против данного заболевания с российского рынка.

«Вчера я поручила Росздравнадзору провести комплексную проверку ситуации на российском рынке. Коротко Михаил Альбертович (Мурашко — глава Росздравнадзора — прим.) уже доложил мне вчера вечером, но я жду окончательной картины. По большинству препаратов, как он мне написал, есть от 11 до 17 аналогов, прошедших экспертизу качества и эффективности и безопасности не только на уровне регистрации, но и при выходе первых серий на рынок, и дальше выборочный контроль. Но есть препарат, который аналогов не имеет. Он появился у нас на рынке впервые, его не было два года в 2017-2018 гг. — сейчас он есть. По беглой справке Михаил Альбертович не усматривает каких-то серьезных моментов по этой теме, но мы готовы внимательно это изучить», — сказала В.Скворцова.

Она добавила, что проведет совещание для анализа сложившейся ситуации с препаратами.

«Завтра я провожу совещание с анализом этой ситуации. Будут присутствовать наши главные специалисты-пульмонологи, которые занимаются темой муковисцидоза, чтобы мы еще раз пересмотрели детские клинические рекомендации и подготовку клинических рекомендаций взрослых», — отметила В.Скворцова.

gmpnews