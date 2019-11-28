Депутаты рассмотрят вопрос о запрете рекламы лекарств в теле- и радиопрограммах

Госдума рассмотрит инициативу ЛДПР о запрете рекламы лекарственных средств в теле- и радиопрограммах. Как указано на сайте законодательного органа, заседание, на котором должны рассмотреть законопроект № 372739-7 о внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О рекламе», состоится 3 декабря этого года.

Авторами поправок в закон «О рекламе» выступают депутаты партии во главе с ее лидером Владимиром Жириновским.

В пояснительной записке к проекту указано, что только 13-20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение. Во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле- и радиопрограммах.

Через каждые 15 минут реклама предлагает чудодейственные лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты печени и др. Мало кто обращает внимание на фразу о том, что у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация у специалиста. Под воздействием рекламы человек идет и покупает в аптеке «чудодейственный» препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу, — говорится в документе.

По оценкам специалистов, более 60 тыс. россиян ежегодно умирает из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самолечение занимает пятое место по смертности, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням.

Для разрешения этой ситуации в странах Евросоюза и США были приняты решительные меры по ужесточению рекламного законодательства лекарственных препаратов.

Во всех странах ЕС запрещена какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов. В Швейцарии запрещена любая прямая реклама лекарственных препаратов. В Канаде введен запрет рекламы лекарственных препаратов по ТВ и радио.

gmpnews