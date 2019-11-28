Инвестиции в фармацевтику. Фокус на Подмосковье

Показатели работы фармацевтического сектора в 2019 году свидетельствуют о положительной динамике рынка. По данным аналитического отчета компании RNC Pharma, за первые восемь месяцев этого года объемы отгрузки ЛС российскими фармкомпаниями выросли. Объем производства в натуральном выражении увеличился на 4,5% до 2,83 млрд упаковок, в денежном выражении рост составил 20,2% и – 255 млрд рублей. Значительный вклад в производственные показатели российского фармсектора вносят компании, работающие в Московской области, где сегодня изготавливается около 24% всех ЛС, выпускаемых в России.

Фармпроизводство

Высокая концентрация фармпроизводителей в одном регионе – не случайна. Подмосковье традиционно выделяется общим уровнем производственных показателей. За первые восемь месяцев 2019 года индекс промпроизводства Московской области вырос на 12%, тогда как средний уровень роста индекса по стране составил 2,6%.

С одной стороны, Московская область исторически имеет отличные предпосылки для привлечения инвестиций в производственный сектор. Огромный потребительский рынок Московской агломерации, где проживает более 20 млн человек, с высоким уровнем дохода, сам по себе является центром притяжения для инвесторов из самых разных сфер. Также регион обладает развитой транспортной инфраструктурой, которая позволяет выстроить эффективную логистику как внутри страны, так и на международном уровне. Кроме того, кадровый и научный потенциал региона, который обеспечивают 8 наукоградов и более 100 ВУЗов, также являются визитной карточкой Подмосковья.

С другой стороны, руководство региона делает все необходимое, чтобы имеющийся потенциал был реализован с максимальной эффективностью. Так, в Московской области создана самая большая в России индустриальная инфраструктура – в регионе работает более 80 промышленных площадок, где уже есть все необходимые для производственных компаний коммуникации. В области действует масса программ поддержки инвестиций, которые стимулируют развитие стратегически-важных производственных направлений, и функционируют институты, которые снижают эффект административных барьеров. Все это способствует активному развитию производства в Подмосковье, в том числе и в сфере фармацевтики. При этом последняя является важным элементом экономики региона.

Наука и кадры

Интерес инвесторов фармацевтического сектора к Московской области объясняется высоким уровнем квалификации кадров и научными наработками в самых разных сферах медицины. Например, одной из точек притяжения для фармпроизводителей является особая экономическая зона «Дубна», расположенная на севере Подмосковья. Дубна – один из 8 наукоградов Московской области, чьи компетенции сосредоточены в сфере ядерных технологий и разработок. Не случайно одними из первых инвесторов ОЭЗ стали компании фармсектора, деятельность которых основана на разработках в сфере ядерной медицины. Наиболее ярким примером реализации проектов в это области является компания «НаноБрахиТек», которая на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне разработала и выпустила инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний.

Уникальные инвестиционные условия, созданные в рамках особой экономической зоны, в свою очередь, привлекли в Дубну и фармпроизводителей других направлений. Льготные условия выделения земельных участков и минимальная арендная плата существенно снижают издержки запуска нового производства. А длительный период льготного налогообложения, в рамках которого до минимума (до 2%) снижен налог на прибыль и обнулены налоги на имущество, землю и транспорт, обеспечивают быстрый возврат начальных инвестиций и эффективный вывод нового производства на самоокупаемость. Созданный в Дубне инвестклимат в совокупности с кадровым потенциалом наукограда в короткие сроки обеспечил формирование на территории ОЭЗ медико-фармацевтического кластера, который на сегодняшний день является одним из крупнейших в России.

Фарминвестиции

Одним из последних крупных фармпроизводителей, открывшихся на территории ОЭЗ «Дубна», является компания «ПСК Фарма». В конце 2018 года инвестор закончил строительство собственного завода и осуществил технический запуск линии по производству аэрозолей для ингаляций. В планах компании расширить линейку своей продукции до 60 наименований. Планируемый объем инвестиций в проект – 2,3 млрд рублей.

Впрочем, не только Дубна привлекает инвесторов из фармотрасли в Подмосковье. В июле этого года новый производственный корпус фармацевтического предприятия «НПО Петровакс Фарм» в подмосковном Подольске получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Ввод в строй нового корпуса позволит компании увеличить производство фармацевтических субстанций в 2,5 раза, таблеток – в 7 раз, суппозиториев – в 4 раза. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей.

В подмосковном городском округе Щелково заканчивается реализация ивнестпроекта компании ЗАО «Канонфарма Продакшн». До конца 2019 года инвестор планирует ввести эксплуатацию комплекс, где будут производиться жидкие и таблетированные лекарственные формы, а также расположится участок по производству капсул. В следующем году компания планирует провести реконструкцию и модернизацию старого производственного корпуса.

На мощностях подмосковного завода фармкомпании «Биокад» в этом году было локализовано производство иностранного препарата компании Takeda, предназначенного для лечения пациентов с гемофилией А.

До конца 2019 закончит проектно-изыскательские работы по строительству своего завода в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск компания «Авексима». Инвестор планирует вложить производство фармацевтических препаратов около 3 млрд рублей.

Также в этом году в Оболенске был открыт новый фармацевтический завод по производству твердых лекарственных форм АО «ФП «Оболенское». На предприятии будут выпускаться препараты для лечения заболеваний ЖКТ, ССС, костно-мышечной и нервной системы, антибиотики и ряд других ЛС. Мощность нового завода составит 120 млн упаковок, 1,6 млрд таблеток, 120 млн капсул и 15 млн саше в год. Объём инвестиций в производственную площадку составил 3 млрд рублей.

О начале работ по реконструкции производственного корпуса на предприятии по выпуску инъекционных лекарственных средств в поселке Оболенске сообщила и компания «Герофарм». В рамках реконструкции запланировано создание производственного участок для розлива в картриджи препаратов инсулина.

Такова карта основных инвестиционных новостей фармацевтического сектора Подмосковья в 2019 году. Правительство Московской области рассчитывает, что в ближайшие годы инвест-активность не снизится. В том числе за счет того, что в регионе может образоваться еще один крупный фармацевтический центр. В частности, в поселке Оболенск уже работают и активно развиваются две крупные фармкомпании. В ближайшей перспективе в этой же локации – на юге Подмосковья, могут быть построено несколько фармацевтических предприятий. Новым центром притяжения инвестиций из фармсектора готов стать еще один наукоград региона – Пущино.

Центр притяжения

Научные компетенции Пущино сосредоточены в сфере биомедицины и биотехнологий – в этих направления в городе работают 9 НИИ. Это прекрасная база для исследований и разработок. Одновременно Пущино обладает высочайшим кадровым потенциалом для фармацевтической отрасли. Компании из Оболенска, в частности, свой штат комплектовали в том числе с привлечением жителей наукограда. Очевидно, что научные и кадровые ресурсы Пущино при повышении инвестиционной активности способны дать быструю отдачу.

Правительство Московской области, со своей стороны, готово стимулировать инвестиции в сфере биомедицины. Так, в регионе ежегодно выделяются гранты на научные исследования. За последние годы в общей сложности грантовую поддержку получили 79 проектов на сумму 263,23 млн рублей. При этом порядка 35% заявок на участие в программе приходит именно по направлению «Медицина и фармацевтика». В 2019 году максимальный размер гранта на проведение исследований был увеличен до 10 млн руб.

Еще одну грантовую программу, которая будет интересна фармацевтам и направлена на внедрение разработок в производство, реализует Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). В рамках программы «Кооперация» Фонд выделяет заявителям до 25 млн рублей на проведение НИОКР и внедрение их в производство.

Дополнительным фактором инвестиционной привлекательности Пущино станет федеральная стратегия «Фарма 2030», в рамках которой проектам в области биомедицины и биотехнологий, будет уделяться повышенное внимание. Компании, работающие в этих направлениях, смогут рассчитывать на дополнительные меры господдержки.

В рамках реализации научно-производственного потенциала Пущино власти Московской области планируют создать в районе наукограда профильную промышленную территорию специально для локализации фармацевтических компаний. Кадры, технологии и специализированная инфраструктура в одной локации, в совокупности с госпрограммами поддержки станут серьезными инвестиционными стимулами для фармпроизводителей и поддержат промышленный рост фармотрасли в Подмосковье.

Инвестиционный проводник

За привлечение инвестиций и сопровождение инвестпроектов в регионе отвечает Корпорация развития Московской области. В частности, проект промплощадки для биофармацевтического кластера «Пущино» разработан именно КРМО. Сотрудники Корпорации также ведут переговоры с несколькими инвесторами, которым интересна эта локация и консультируют потенциальных резидентов по мерам господдержки, которые доступны для их проектов.

Впрочем, как институт развития региона, КРМО сопровождает инвесторов на всей территории Подмосковья. Например, проект компании «Авексима» в индустриальном парке «Есипово» также сопровождает Корпорация. Активно КРМО взаимодействует и с ОЭЗ «Дубна», где при поддержке Корпорации было локализовано несколько крупных инвестпроектов. Именно помощь в выборе площадки для размещения производства на территории Московской области является одной из функций КРМО.

Помимо этого Корпорация предоставляет инвестору подробную информацию о мерах поддержки, действующих в регионе, содействует в подготовке документации для участия в программах господдержки, предоставляет рыночную аналитику для принятия взвешенного инвестиционного решения. Еще одной востребованной функций КРМО является обеспечение взаимодействия с органами государственной власти. В формате «одного окна», КРМО обеспечивает инвесторам оперативную связь со всеми и госструктурами, которые так или иначе принимающими участие в реализации инвестиционного проекта.

Рынок, кадры, технологии, инфраструктура, господдержка и профессиональное сопровождение – ключевые маркеры инвестиционной привлекательности Московской области для фармацевтического бизнеса. Эти преимущества уже увидели игроки рынка, которые сосредоточили почти четверть мощностей всей российской фарминдустрии в Подмосковье. Однако сектор продолжает развиваться и Московская область готова к сотрудничеству с новым инвесторами.

АО «Корпорация развития Московской области».

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