Эффект пилотного проекта по регистрации предельных отпускных цен на лекарства: отдельные позиции подешевели на 65 процентов

Эффект пилотного проекта по регистрации предельных отпускных цен на лекарства от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний: отдельные позиции подешевели на 65 процентов. Об этом рассказал первый замминистра антимонопольного регулирования Иван Вежновец.

Он напомнил, что пилотный проект заработал в прошлом году, после принятия Указа № 345 «О регистрации цен на лекарственные средства». Документ был подписан в конце августа и установил три месяца для реализации его норм. Суть в том, что предельные отпускные цены рассчитывают на основе так называемого референтного ценообразования, исходя из данных о стоимости препаратов на схожих по условиям обращения лекарств 14 странах. Препараты, предельные цена на которые не зарегистрированы, не могут находиться на белорусском рынке.

– Мы провели оценку по 123 наименованиям – это 90 процентов от всего количества лекарственных средств, попадающих под пилотный проект. По основным позициям произошло снижение цен, по отдельным позициям – до 65 процентов. Вместе с тем вскрылись и проблемы, которые необходимо решить. В первую очередь – наличие лекарств на рынке. Ведь в пилотном проекте не участвовало, не подалось на регистрацию менее десятка лекарств. Цифра небольшая, но не будем забывать, что мы говорим о жизненно важных лекарствах. Отсутствие хотя бы одного наименования может привести к существенным последствиям. Потому одновременно с расширением этого института, который сейчас прорабатывается, необходимо выработать меры по обеспечению населения лекарствами, у которых нет заменителей, – озвучил проблему Вежновец.

Эксперимент планируют продолжить – соответствующий проект указа готов. В нем говорится о расширении списка до 450 наименований основных лекарственных средств уже в следующем году. Действовать, как ожидается, будут поэтапно: сперва список расширится на ряд сердечно-сосудистых препаратов, потом на препараты для ЭКО, для болезней желудочно-кишечного тракта и т.д.

Кстати, в России похожим образом регулируют фармрынок. Подробностями поделился заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов:

– Выбрали около трех десятков референтных стран, отбросили самые низкие и самые высокие цены на препараты, из оставшихся выбрали низший предел среднего уровня. По нему регистрируем цены. Поставщики нас пугали, что уйдут с рынка, но все остались. При этом цены на снизились более чем на тысячу жизненно важных лекарств. По отдельным наименованиям снижение в десятки раз. Например, с 10 тысяч российских рублей до 2-3 тысяч за упаковку от рака.

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