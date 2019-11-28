BIOCAD и СПбГУ открывают программу бакалавриата «Биология: биоинженерные технологии»

Биотехнологическая компания BIOCAD и Санкт-Петербургский государственный университет открывают образовательную программу бакалавриата «Биология: биоинженерные технологии».

Преподавать на программе будут как научно-педагогические работники СПбГУ, так и ключевые научные сотрудники компании. В рамках приема в 2020 году выделены 15 мест для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. Компания оплатит обучение 10 лучших абитуриентов, отобранных с учетом результатов ЕГЭ и участия в олимпиадах школьников.

«Наша задача – разработать и запустить уникальную программу с сильной академической базой и применением лучших в мире прикладных практик, – раскрыла цели сотрудничества компании с Санкт-Петербургским государственным университетом вице-президент компании BIOCAD по HR Александра Глазкова. – Мы ориентируемся на лучшие мировые программы в этой области (Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет и т.п.), планируем использовать современные образовательные подходы, находящие отклик у современного поколения студентов, в том числе вариативность содержания программы, дистанционные технологии обучения, развитие гибких навыков и умений. Часть предметов планируем преподавать на английском языке».

Александра Глазкова добавила, что помимо оплаты обучения компания собирается учредить собственные стипендии для студентов программы, а также заниматься поддержкой материально-технической базы Университета, используемой при реализации программы.

gmpnews