Asahi Kasei покупает Veloxis Pharma за 1,3 млрд долларов

Компания Asahi Kasei Corp. покупает датскую фармацевтическую компанию Veloxis Pharmaceuticals A/S за 143,2 млрд иен (1,3 млрд долларов). Asahi Kasei рассчитывает, что данная сделка позволит ей расширить бизнес в сфере производства электронных компонентов для медицинской отрасли, удвоить операционную прибыль по этому направлению к 2026 году, а также получить доступ на американский рынок отрасли. Asahi Kasei Corp. – японский производитель промышленных химикатов и синтетических волокон. Veloxis Pharmaceuticals A/S известна формулой вещества tacrolimus с пролонгированным высвобождением, используемого для предотвращения отторжения органов у пациентов, перенесших трансплантацию почки. Компания была основана в 2002 году как дочерняя компания Lundbeck A/S. В пресс-релизе, распространенном Asahi, говорится, что компания выкупит все обыкновенные акции и варранты Veloxis по цене 6 датских крон за штуку в рамках тендера, который начнется в декабре. На момент закрытия торгов в пятницу, до объявления о сделке, цена акций Veloxis составляла 6,6 крон. Lundbeckfond Invest A/S, Novo Holdings A/S, а также совет директоров и руководство Veloxis DK, которым в совокупности принадлежит 81,2% бумаг, обязались выставить на тендер свои акции и варранты по цене 4,45 кроны за штуку. Приобретение Veloxis Pharmaceuticals A/S компанией Asahi Kasei – очередная сделка в целом списке операций, реализованных японскими фармкомпаниями за последний год. Только на прошлой неделе Mitsubishi Chemical Holdings Corp. предложила выкупить свое подразделение по производству лекарств Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. за 4,5 млрд долларов. В свою очередь, Takeda Pharmaceutical Co. приобрела ирландскую компанию Shire Plc за 62 млрд долларов в попытке стать глобальным производителем лекарственных препаратов. gmpnews