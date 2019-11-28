Teva и Институт Вейцмана договорились о сотрудничестве при разработке онкопрепаратов

Teva и научно-исследовательская компания Yeda (Yeda Research and Development Company), коммерческое подразделение Института Вейцмана (Weizmann Institute of Science), подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает в себя финансовую поддержку работы в сфере научных исследований, направленных на поиск и разработку специфических инновационных антител для лечения различных видов рака. Работу возглавит доктор Рони Дахан, ведущий исследователь в области иммунологии и иммунотерапии на основе антител Института Вейцмана.

Сотрудничество между Teva и Институтом Вейцмана является важным элементом сотрудничества компании с израильскими научными кругами и кульминацией работы руководства Teva по расширению стратегического сотрудничестве с ведущими израильскими ВУЗами. Анонсированная договоренность направлена на поддержку работ в сфере разработки инновационных лекарств, которые могут способствовать улучшению жизни больных раком.

«Teva стремится улучшить качество жизни пациентов, предоставляя им качественные современные фармацевтические препараты, в том числе биопрепараты. В настоящее время мы прилагаем значительные усилия и тратим значительные средства для поиска методов лечения рака, которые могут повлиять на жизнь и здоровье миллионов пациентов во всем мире», — сказал доктор Хафрун Фридриксдоттир, исполнительный вице-президент Teva.

В свою очередь, профессор Даниэль Зайфман, президент Института Вейцмана, отметил: «Мы рады решению Teva инвестировать в исследования, которые проводятся в нашем учреждении под эгидой сотрудничества фармацевтической индустрии и ученых. Это очень хорошая новость для науки, исследований и промышленности в Израиле. Нет никаких сомнений в том, что эти долгосрочные инвестиции принесут плоды и позволят добиться прорыва в науке и технике».

gmpnews